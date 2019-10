Susy y Sebastián inician la Operación Socavón

Sebastián Moreno es el mejor agente secreto de Bolivia que junto con Susy Diab, una intrépida y experta en armas y artes marciales, debe enfrentar una mafia extranjera liderada por ‘Chichi’ Kim, que amenaza con mutar genéticamente la hoja de coca para erradicarla definitivamente de Bolivia.



El título de la película es Operación Socavón y la dirigirá Alejandro Villavicencio. Moreno y Diab serán los protagonistas. Se trata de una comedia que estará producida por Waco Films y Londra Films P&D. La grabación se realizará en Santa Cruz, La Paz, El Alto, Salar de Uyuni y el altiplano potosino. Y tendrá diálogos en quechua, inglés y por supuesto, castellano.



“Teníamos otro proyecto que intentamos sacar adelante pero era demasiado caro. Era tan bueno que incluso un director estadounidense intentó comprar el guion, pero lo rechacé porque quería dirigirlo yo.



Así que Gerardo Guerra me animó a que escriba algo más acorde a nuestro mercado y de pronto surgió la idea de Operación Socavón”, explicó Villavicencio a Sociales&Escenas sobre la que será su ópera prima.

“No es una película llena de ‘gags’ tontos”, añadió el director de spots publicitarios y documentales.



Bolivia conoce el talento y la capacidad actoral de Moreno, pero aún no se ha visto el de Diab ¿Cuál es su experiencia? Nos contactamos con la modelo en Los Ángeles (EEUU) para consultarle.



“Hice bastantes cortos, comerciales, estuve en series pero será mi primera vez en una película. Trabajé como imagen de Tigo con Sebastián. Ahí fue donde pegamos muy buena onda y siempre estuvimos en contacto. Yo le conté que había estudiado actuación y que estaba aquí audicionando para películas y la televisión. El vio mi trabajo. El año anterior Sebastián me comentó sobre sus planes y me comuniqué con Alejandro. Leí el guion de la película y me pareció genial, cómico, como un James Bond boliviano. Me entusiasmé muchísimo con el bosquejo. También pasé clases de artes marciales y hago boxing y muay thai, siempre tuve el sueño de hacer un filme de acción”, dijo.



Moreno expresó su entusiasmo. “Esperamos que la gente disfrute de la película. Estoy convencido de que se trata de un muy buen producto. Tardamos tres años en encontrar la forma. No me involucraría si no fuera un proyecto de calidad”.



Además, el filme contará con la participación de un actor internacional, cuya identidad se revelará en los próximos días