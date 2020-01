Feria abrirá todos los días por Navidad

Desde ayer y hasta el 25 de diciembre, la Feria Barrio Lindo atenderá todos los días. Los comerciantes esperan mejorar sus ingresos en este ciclo navideño, que en su primera fecha estuvo colmado de gente.Ropa, electrodomésticos, muebles, zapatos, juguetes y abarrotes forman parte de una variada mercadería, en la que se destacan las ofertas de la época y la presencia de novedosos productos.Familias enteras buscan en los pasillos de los comerciales los regalos y las mejores propuestas en precio y en calidad.Ese es el caso de la familia de doña Rosa, que aseguró que su visita a la feria es principalmente para averiguar precios y empezar con algunas compras menores la lista de regalos.“Es una época especial, venir y comparar precios y opciones es una forma de ahorrar. Prefiero hacer las compras con tiempo y no tan cercanas a la Navidad, porque después no se puede caminar con tanta gente”, expresó Virginia Medrano.Marlene Céspedes, comerciante, trabaja a la par de toda su familia en su tienda de artículos para decoración y aún así no dieron abasto para atender a los compradores que la tarde del sábado estuvieron en busca de adornos navideños.“Durante estos días hasta triplicamos las ventas y por eso venimos mis dos hijos, mi sobrina, mi esposo y yo a trabajar”, comentó Céspedes.Para Verónica López, que durante el resto del año se dedica a la venta de ropa y enseres para el hogar, la época navideña es una oportunidad de cambiar de mercadería y dedicarse a la venta de ornamentos y arbolitos.La lluvia que cayó todo el día de ayer no impidió la afluencia de personas a la Feria Barrio Lindo; sin embargo, se notó la escasa presencia de policías de tránsito para dar fluidez a la circulación de vehículos, que en algunos momentos provocaron embotellamiento en las calles.En los comercios también faltaron guardias para dar seguridad a los compradores. Algunas personas expresaron su molestia por la falta de efectivos, más aún ahora que los descuidistas aprovechan la multitud de gente para robar