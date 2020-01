Verifican tala hecha por Sinohydro en dos riberas

Una comitiva de expertos en medioambiente, además del diputado de Demócratas, Tomás Monasterio, inspeccionará hoy los predios cerca de los ríos Surutú y Piraí que, aparentemente, fueron talados por la empresa Sinohydro, que construye la carretera doble vía entre Montero y Yapacaní.



La gota que ha rebalsado el vaso ha sido la deforestación de casi una hectárea del bosque de protección del Piraí al pie del Puente de la Amistad, que une Montero con Portachuelo, donde se ha levantado un campamento sin importar el daño que puede causar la tala en caso de darse una riada.

Monasterio, que se hizo eco de la denuncia hecha por el Servicio de Encauzamiento de Aguas y Regularización del Río Piraí (Searpi), pidió a la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) que no se convierta en cómplice del daño medioambiental y que supervise mejora la empresa extranjera, pues en menos de un mes se ha hecho dos denuncias de similares características.



“Si hay un turbión, porque estamos en temporada de lluvias, la fuerza del fenóme-

no natural puede desestabilizar uno de los estribos del Puente de la Amistad haciéndolo colapsar, provocando la incomunicación con las provincias productoras del nor-

te y con Cochabamba”, dijo.



También pidió a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) que sancione penalmente a Sinohydro y no se limite a darle una multa pecuniaria que no repara el daño ambiental.

La ABT comunicó que no dio ningún permiso de tala cerca del Piraí y que, por ser reincidente, la multa para la empresa china será el doble.

Investigación

En lo que se refiere a la querella sentada en la Fiscalía contra Sinohydro por la tala de 6,8 hectáreas del bosque ribereño del río Surutú, en el municipio de San Carlos, han sido notificados para declarar los responsables de la ABC, ABT, de la empresa denunciada y del área de medioambiente de la Gobernación. Con la inspección de hoy se espera agregar nuevos elementos que permitan iniciar un juicio penal