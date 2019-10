EL DEBER organiza el foro ‘Santa Cruz del Futuro’

Autoridades de los tres niveles de Gobierno central, departamental y municipal, se sentarán en una misma mesa para hablarle a Santa Cruz sobre su realidad, sus desafíos y sus planteamientos para el futuro de esta región. Lo harán este viernes 11 de septiembre en el foro ‘Santa Cruz del futuro’, organizado por EL DEBER.



Los 205 años de independencia del departamento son una oportunidad propicia que este diario de circulación nacional quiso aprovechar para conocer la visión de las principales autoridades.



De hecho, ya han confirmado su participación el vicepresidente del Estado Plurinacional, Álvaro García Linera; el gobernador Rubén Costas y la presidenta del Concejo Municipal, Angélica Sosa, como representante del Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra.



“Es muy importante que se puedan reunir los tres niveles de gobierno, porque el desarrollo del Estado está en base a una planificación conjunta. Todos los actores tienen que enmarcarse en un plan de desarrollo que pueda compatibilizar las diversas visiones. Por lo tanto, el Foro ‘Santa del futuro’ será la oportunidad para conciliar criterios, porque hasta ahora no se ha visto una voluntad de trabajar en forma conjunta, pues cada autoridad procede por su lado”, expresa el presidente de la Mancomunidad de Municipios Chiquitanos, Germaín Caballero.



El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Julio Roda, considera que el foro será una buena oportunidad para poder abordar diversas problemáticas con el fin de mejorar, a fin de que las cosas no se hagan por imposición política. “Esperemos que no haya posturas radicales, sino más bien que prime la necesidad de compartir ideas”, dijo Roda.



Un documento final

El foro ‘Santa Cruz del Futuro’, que se realizará de 9:00 a 12:00 el próximo viernes, en el salón Pedro y Rosa de esta casa periodística, también contará con la asistencia de un numeroso público de invitados especiales.



EL DEBER elaborará un documento final con las principales ideas que se expondrán en el foro y que serán publicadas en el Especial del 24 de Septiembre, a propósito de la efeméride departamental. La iniciativa es un aporte a la región que busca permanentemente nuevos horizontes