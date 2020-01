En el Día del Padre

“Todos festejan a la madre en un afán muy sincero, olvidándose del padre, que es la madre del cordero”. Esta redondilla pertenece al Dr. Hugo D. Aranda, famoso notario de fe pública en La Paz durante el siglo XX, que matrimonió a gran parte de la sociedad paceña, siendo además animador de las reuniones del Rotary Club, institución reconocida por su altruismo en favor de nuestras comunidades. Mientras yo desgranaba mis recuerdos y mi paso por dicha entidad, apareció Macacha, mi corresponsal ante el palacio real de la plaza Murillo, ocasión que me sirvió para preguntarle si durante sus jornadas periodísticas había escuchado algo que significara un justo homenaje a los papás de nuestro país, a lo que ella se prestó a informar.

Supo que había sido convocado un consejo de ministros para emitir una felicitación colectiva a todos los ministros, viceministros y directores en un documento oficial que transmitiera la congratulación en fecha tan gloriosa, aunque este propósito no se cumplió porque el presidente vitalicio no gusta referirse a la paternidad de nadie, pues debemos recordar que por culpa de su supuesta paternidad perdió el referéndum del 21 de febrero de 2016, motivo más que suficiente para no hablar de cuerdas en la casa del ahorcado. Cuando la cholita se comunicó conmigo pensé en su nobleza al celebrar este día sabiendo que yo soy solo su compadre, parentesco espiritual que no se conmemora en esta jornada.

Siempre con el ánimo de averiguar sucesos palaciegos en la fecha, le pregunté cómo festejaba ella a su marido, Don Nemesio, que en paz descanse, secreto que se negó a revelarme por respeto al alma bendita del difunto. Le pregunté a mi comadre si el vicepresidente Álvaro García Linera celebraba esta fecha de tanta resonancia en el país, desvelándome que el famoso licenciado no pierde el tiempo en estas fruslerías, pues dedica las 24 horas del día a leer libros porque, según él, este ejercicio es más provechoso que andar festejando tonterías, todo lo cual me incitó a agradecer a todos los amigos que me felicitaron llamándome padre, papi, daddy, viejito, tatay y tatito. ¡Felicidades a todos los papás!