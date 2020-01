Cortan vía a Cochabamba y abren la ruta a Pailón

Las ruta Santa Cruz-Cochabamba, hacia el norte cruceño, está cerrada desde las 6:00 de este martes, porque la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) ha iniciado algunas obras de alcantarilla.



La ABC mantendrá cerrada la ruta a la Llajta hasta las 18:00, en el tramo Locotal-Padre Sama, debido a trabajos de instalación de alcantarillas entre los kilómetros 105 y 112 del sector El Sillar.



La entidad caminera invertirá Bs 20 millones en la reparación de alcantarillas y en el mantenimiento de esta vía.



La presidenta de la ABC, Noemí Villegas, y el gerente de la ABC en Cochabamba, Mauricio Moreno, indicaron que cambiarán dos alcantarillas que están presentando serios problemas.



Según el informe, los vehículos livianos circularán por los centros urbanos, siendo retenidos en los retenes de Locotal y Padre Sama.



La institución, para seguridad y comodidad de los usuarios, realizará controles en el retén de Aguirre, en el lado de Cochabamba, y en Ivirgarzama, en el lado cruceño, para los vehículos del transporte pesado.



En la terminal de buses no se están vendiendo pasajes durante el día, porque la vía estará expedita recién después de las 18:00.



Suspenden bloqueo en Pailón



Este martes la vía hacia Trinidad, a la altura de Pailón, amaneció expedita después de una jornada de bloqueos protagonizados por los padres de familia de ese municipio que exigen recursos económicos a la Gobernación para el desayuno y el almuerzo escolar.



Según adelantaron, la Gobernación les prometió una solución hasta el 30 de julio, pero no hay resultados.



Por su parte, autoridades departamentales aseguran que el bloqueo es político, porque el desayuno escolar es atribución del gobierno municipal y que la Gobernación solo ha recibido una solicitud de respaldo, trámite que está en curso, porque la carpeta llegó retrasada, según la secretaria de Desarrollo Humano, Paola Parada.



No se descarta que los padres vuelvan a bloquear la vía si no hay una solución concreta.,

#SantaCruzBo Largas filas de vehículos que esperan para pasar el puente de Puerto Paila tras un bloqueo en Pailón pic.twitter.com/xxwZBw6UeX— EL DEBER (@diarioeldeber) 9 de agosto de 2016 n