El Sí ganará el referendo según encuestas de Ipsos

Según una encuesta de la empresa Ipsos y difundida este lunes por el canal ATB, la opción Sí en el referéndum por la reelección del presidente Evo Morales vencería con el 49% de los votos, frente al 39% que votaría que No y 11% de indecisos.



La encuesta se realizó a nivel nacional, tanto en la áreas urbanas como rurales pero no se conocieron datos sobre el número de entrevistados ni fecha de realización del sondeo.



El apoyo a la reelección es más fuerte en las áreas rurales, donde la opción a favor de la reelección tendría un 61% de respaldo, con un 28% por la opción No y un 10% de indecisos. En las áreas urbanas, existiría un empate entre las dos posibilidades, con 44% cada una y 11% de personas que prefirieron no responder.



Oruro es el departamento en el que se registró mayor apoyo a la reelección: en las zonas urbanas, respalda esa posibilidad el 54% de los encuestados por IPSOS. El 40% afirma que votaría que No y existe un 4% de indecisos. En el área rural de ese departamento, el respaldo a la opción Sí es del 77%, frente al 13% que rechaza la reelección y un 10% prefirió no responder.



En sentido opuesto, el departamento de Potosí es que el menos apoya la reelección, probablemente debido a los recientes conflictos sociales sucedidos en esa región. Solo el 23% de las áreas urbanas asegura que votará a favor de la reelección, contra un 74% que la rechaza y un 3% de indecisos. En las áreas rurales vence el No por escaso margen: 44% a 42% y 14% que optó por la opción de no responder.