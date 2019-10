Las 10 frases de la dúplica boliviana contra Chile

Tratado de 1904



1. "No hay señal alguna de pedir la revisión del Tratado de 1904. Bolivia respeta los Tratados", dijo Monique Chemillier.



2. "La corte de La Haya debe tomar en cuenta el pacto de contrahendo asumido por Chile, no el Tratado de 1904. Lo que se pide a esta Corte es que se oriente a los dos Estados para que sigan la vía del derecho", dijo Chemillier.



3. "Me pregunto si Moisés bajó del monte Sinaí con la lista de 10 mandamientos en una mano y con el Tratado de 1904 en la otra.El Tratado de 1904 tiene un valor permanente, pero no es algo de carácter eterno", dijo Remiro Brotóns.



4. "Chile quiso exhibir una actitud virtuosa, en realidad existen numerosas limitaciones al libre tránsito que sufre Bolivia", indicó Brotóns.



5. "El tono que ha asumido Chile, les queda claro a todos. Es menospreciar las genuinas expresiones de Bolivia", manifestó Payam Akhavan.



6. "En derecho internacional no hay un momento mágico (...) La teoría de Bolivia es que hubo diversos momentos que generaron un compromiso vinculante. Uno solo de ellos causa derecho (...) Bolivia está encantada de discutir alegatos de Chile sobre documentos, pero eso será cuando veamos el fondo", explicó Akhavan.



7. "El Tratado de 1904 jamás figuró en lista de tratados incompatibles con la Constitución Política boliviana. Lo que dice Chile es falso", argumentó Mathias Forteau.



8. "Bolivia ya en 1969 le advirtió a Chile que estaba obligado a negociar una salida soberana al mar", señaló Forteau.



9. "Es caer en un infantilismo decir que Bolivia pretende la revisión del Tratado de 1904", calificó Remiro Brotóns.

?

10. "La dialéctica del miedo es el argumento de Chile al decir que los tratados y Pacto de Bogotá están en peligro. Chile actúa magnánimo después de imponer su nueva propiedad con una guerra", dijo Brotóns.