Calbuco aún dispersa cenizas a tres países

El volcán Calbuco en Chile seguía inestable y dispersando cenizas este sábado, agrisando el paisaje de una de las zonas más turísticas del sur de Chile, donde miles de evacuados observan con angustia las pérdidas sufridas a causa de las dos violentas erupciones del macizo.



"En estos momentos sigo asustada y aún pienso en irme de las cercanías del volcán, pero a largo plazo volvería a mi tierra", dijo Carolina Bayern, que permanecía albergada en un colegio de Puerto Varas.



"Yo no le tengo miedo al volcán, le tengo respeto, el miedo ya se me quitó. Mi casa se cayó, está todo destruido, y tengo una pena tan grande", afirmó de su lado Raúl Rangel, alojado en el mismo albergue de Puerto Vara.



De las casi 6.000 personas que fueron evacuadas de los alrededores del macizo, un centenar tuvo que pasar otra noche en albergues. La mayoría, sin embargo, se encontraban alojados en casas de familiares o amigos.



La zona afectada, ubicada en la región de Los Lagos, a unos 1.300 km al sur de Santiago, se mantenía en alerta roja y con un fuerte resguardo de las Fuerzas Armadas. El lugar es una de las zonas turísticas más visitadas de Chile.



En recorrida por las zona, el ministro del Interior Rodrigo Peiñailillo anunció que el gobierno otorgará un bono para quienes no sólo han perdido su casa, sino también sus enseres.



Además "las familias que perdieron sus viviendas van a tener el subsidio de reconstrucción" y se ayudará a los que quieran mudarse de la zona, agregó el ministro Peiñailillo .



El volcán, que permaneció dormido por más de cinco décadas, mantenía una emanación de cenizas y lava viscosa difícil de percibir. En la madrugada, se observó además la expulsión de material incandescente desde su cráter, según periodistas de AFP en la zona.



Las cenizas se dispersan

?

"El volcán se mantiene inestable, y se mantendrán por ahora las erupciones, principalmente de cenizas", señaló este sábado el Servicio Nacional de Geología y Minas (Sernageomin).



Mientras que en el último reporte del Servicio, señaló que "ya se han emitido 210 millones de metros cúbicos de cenizas,lo que es considerable si atendemos que cada metro cúbico significa cerca de una tonelada de material volcánico" declaró el experto Álvarez.



El especialista señaló que las cenizas se expanden "principalmente hacia el noreste del volcán, una noticia delicada para las regiones aledañas al Calbuco y para las provincias argentinas de Neuquén y Rio Negro, aunque el efecto ya se nota incluso en Buenos Aires" concluyó el experto del Servicio Nacional de Geología y Minas Rodrigo Álvarez .



En Buenos Aires, a 2.000 km de distancia, algunas aerolíneas habían cancelado vuelos desde y hacia Estados Unidos y Europa. En Santiago, los vuelos nacionales operaban con normalidad.



En Montevideo, en tanto, se reportaba la cancelación de un vuelo y otro viaje desde Santiago de Chile estaba demorado , mientras las autoridades llamaban a la población a protegerse con tapabocas en caso de que precipiten las cenizas emanadas del volcán, que actualmente permanecen a gran altura sobre la capital uruguaya.



Campos inutilizados



El siempre verde del sur chileno había dado paso al gris de las cenizas, que cubrían extensos sectores agrícolas y ganaderos.



A los pies del macizo, en la localidad de Ensenada, completamente evacuada tras la erupción del Calbuco, las autoridades habían permitido este sábado el regreso de sus pobladores por pocas horas para recoger enseres y alimentar a sus animales.



Fue así como muchos de los cerca de 1.500 habitantes de esta localidad que vive en su mayoría del turismo pudieron ver cómo una gruesa capa de cenizas sumergió a casi todo el pueblo.



Se trabajaba además en la evacuación y alimentación de animales que quedaron abandonados a su suerte tras la sorpresiva erupción del volcán la tarde del miércoles pasado.



En tanto, se intentaba sacar las cenizas de las calles y los techos de las casas con maquinaria.



"La emergencia principal está en el radio de 20 kilómetros de exclusión desde el cráter del macizo, donde los vecinos dejaron sus campos, dejaron todos sus bienes, incluyendo a sus animales", dijo este sábado el ministro de Agricultura, Carlos Furche, a radio Cooperativa.



"Hay campos que van a estar inutilizados por un tiempo largo", agregó el ministro Furche.



Un último reporte oficial estimó en unos 300 los agricultores afectados en la zona y en 4.000 ovinos y bovinos y 350 animales menores que quedaron abandonados.



El gobierno confirmó este sábado que dará ayuda económica a los productores afectados.