América Latina reprueba en rendimiento escolar

Los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés), que se aplica en 64 países, ha mostrado una vez más el mal desempeño escolar que existe en América Latina, donde los estándares están por debajo de la media global.



Cuatro países sudamericanos: Perú, Colombia, Brasil y Argentina están en la lista de las 10 naciones que tienen los estudiantes de 15 años de edad con el nivel más bajo en matemáticas, ciencia y lectura, según señala un reporte de BBC Mundo.



La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que es la que aplica el PISA, asegura que "cuando una gran proporción de la población carece de habilidades básicas el crecimiento económico de un país a largo plazo se ve amenazado".



Además, advierte la OCDE, "los alumnos con un rendimiento bajo a los 15 años tienen más riesgo de abandonar completamente sus estudios".



Los resultados



Perú es el país con el mayor porcentaje de estudiantes de 15 años que no superan el promedio tanto en lectura (60%) como en ciencia (68,5%). Además es el segundo peor situado en matemáticas (74,6%).



Colombia en lectura alcanza el 51% y en ciencia el 56%. En matemáticas, el 73,8% de los estudiantes se encuentra debajo del promedio de rendimiento.



Mientras, en Brasil en lectura el 50,8% de los estudiantes no superan el promedio; en ciencia el 55% y en matemáticas el 68,3%.



En Argentina, en lectura no alcanzan el mínimo establecido el 53,6%; en ciencia el 50,9% y en matemáticas el 66,5%.



¿Y Bolivia?



La OCDE no aplica el PISA en Bolivia. Según señala el diario paceño Página 7, en diciembre de 2013, el ministro de Educación, Roberto Aguilar, interviniendo en un seminario internacional de educación (en la Argentina), dijo que Bolivia considera a esta prueba como "una imposición neoliberal”.



Recién el pasado 28 de junio, Bolivia se incorporó al Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de Calidad de Educación (LLECE), instancia de la UNESCO que emprenderá procesos de evaluación de la calidad educativa en el país, lo que permitirá, dijeron desde la cartera de Estado, "visibilizar el estado de situación de la educación en Bolivia". El diagnóstico sobre la calidad de la educación se podrá conocer recién en la siguiente gestión, según ANF.