Surtidores que infrinjan la norma serán multados

Wálter Segovia, director de Coordinación Distrital de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), advirtió que las estaciones de servicio que infrinjan la norma del Sistema de Comercialización de Combustibles (B-Sisa) serán multados económicamente. El monto será definido de acuerdo a la gravedad que sea identificada.



El funcionario dijo que las contravenciones están tipificadas en leves, graves, y muy graves y que las multas van desde uno a tres días de comisión vendida sobre el volumen comercializado en el mes anterior a la infracción.



Infracciones al B-Sisa



Las estaciones de servicios que no comuniquen a la ANH cualquier situación que ponga en riesgo el equipamiento del B-Sisa, o que no denuncien fallos de conectividad, desperfecto eléctrico y otra alteración del dispositivo de autoidentificación pueden ser sujetas a multas, según la ANH.



Otra de las infracciones, tipificadas como muy graves, es la venta de combustible a vehículos que cuenten con el B-Sisa o que no tengan su respectiva placa de circulación, quedan fuera de esta regulación las maquinarias agropecuarias.



Posición de Asosur



Susy Dorado, gerente de la Asociación de Surtidores (Asosur), informó que este nuevo reglamento de la ANH ha sido presentado este jueves a las estaciones de servicio, en ese sentido dijo que hoy se realizará una reunión para analizar el documento y la magnitud de las infracciones.