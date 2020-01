Vivimos construyendo muros, el primer muro que construimos nada más al nacer está entre la divinidad y la personalidad, y es que instintiva y necesariamente tenemos la necesidad de delimitar el entorno por el miedo que produce llegar a un mundo desconocido, hostil y agresivo. Luego, a lo largo de la vida, no solo se va fortaleciendo ese muro, sino que además la sociedad nos muestra la importancia de los muros para sobrevivir en ese ambiente; y nace la necesidad no solo de delimitar las fronteras, sino también de aislarse.

El hombre comprende que en su morada le son útiles los muros, pues separan y aíslan los ambientes. Entonces construye muros para restringir la comunicación con su familia, los edifica para no mostrar sus sentimientos y debilidades, los erige ante su sociedad para aparentar, los levanta por orgullo, por racismo, por partidismo, por avaricia, por religión y por sexualidad. Incluso los idiomas son muros que coartan. Acepta la tecnología para cimentar esos muros, que ya son parte de él; así tenemos que las tabletas, el WhatsApp y otras formas de comunicación tecnológica le brindan un aislamiento ‘confortable’, sin pensar que entre tanto muro se va quedando solo y aislado, inconsciente de que son esos los muros que él mismo ha levantado.

Obviamente, la sociedad refleja fielmente esos miedos y crea fronteras nacionales, desconociendo que no somos seres con una nacionalidad, somos ciudadanos universales. Y esta sociedad, que también forja sus muros, los hace intangibles para impedir salir libremente a sus ciudadanos, o tangibles como, el muro de Adriano, el Muro de Berlín, la Muralla China, etc. Tenemos que comprender que la ignorancia, la inseguridad y la intolerancia nos están separando cada vez más, ya no somos parte de la sociedad y vamos quedando solos y aislados por esos muros que construimos. Limitamos nuestro campo de visión viendo en nosotros mismos aquello que nos duele y molesta en los demás, sin atrevernos a derribar ese muro interno que tanto repudiamos. Hoy hay hombres que en nombre de su patriotismo pretenden levantar muros cual cicatrices de oprobiosos pasados. Para derribar los muros que nos encarcelan y confunden, aprendamos a vivir comprendiendo que somos células de la humanidad