Barajan para el 26 y 27 de marzo la cumbre del agro

Julio Roda, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), ha informado que aguardan que el presidente Evo Morales haga pública la fecha oficial en la que se llevará a cabo la cumbre agropecuaria Sembrando por Bolivia, suspendida en dos oportunidades.



De acuerdo a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Cesutcb), el presidente Evo Morales fijó para el jueves 26 y viernes 27 de marzo la cumbre agropecuaria.



“Oficialmente escrito no hay nada, aún no hay fecha; verbalmente sí, el presidente nos dijo que iba a tratar de la cumbre se realice en esa fecha (26 y 27), pero oficialmente no ha confirmado nada todavía. Seguimos a la espera”, afirmó Roda, a través de un contacto telefónico con EL DEBER.



Productores pedirán dos días



El titular de la CAO considera que la cumbre se debe realizar en dos días; un día será para que todos los sectores presenten sus argumentos y el siguiente día para que el Gobierno tome las decisiones.



“Nosotros creemos que un día es muy poco, consideramos que la cumbre debe realizarse en dos días, pero eso lo debe decidir el Gobierno, esperemos que el presidente Evo Morales acepte la propuesta del sector productivo del oriente que se ha aglutinado para esta oportunidad con los productores de Beni, Pando, Tarija y Sucre”, concluyó el presidente de la CAO.



Cumbre suspendida en dos oportunidades



La cumbre agropecuaria Sembrando por Bolivia, evento en que el Gobierno y los productores deberían tomar acciones para enfrentar los embates de la crisis que pueda ocasionar la caída internacional del precio del petróleo en primera instancia fue fijada por el presidente Morales para el martes 3 de febrero, luego fue suspendida para el martes 10 de febrero; sin embargo, tampoco se concretó en la fecha fijada.



