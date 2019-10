Star Wars episodio VIII comenzó su rodaje

El episodio VIII de "Star Wars" comenzó a rodarse este lunes en Londres (Reino Unido), donde su director Rian Johnson inició la producción con la fase de fotografía, indicó Disney, propietaria de los derechos de la saga.



Este filme, que ya ha pasado de la fase de preproducción a la de producción, se estrenará el 15 de diciembre de 2017, continuará la trama de "Star Wars: The Force Awakens" y contará en el reparto con los actores Daisy Ridley (Rey), John Boyega (Finn) y Óscar Isaac (Poe Dameron), presentes en el séptimo episodio.



El relanzamiento en diciembre de 2015 de la saga ideada por George Lucas fue muy exitoso y "Star Wars: The Force Awakens", dirigida por J.J. Abrams, ganó ayer el Bafta a mejores efectos visuales y acumula hasta la fecha más de 2.000 millones de dólares de recaudación en taquilla en todo el mundo.



La octava entrega de la saga galáctica dará la bienvenida a nuevos actores como Benicio del Toro, Laura Dern y Kelly Marie Tran en papeles que Walt Disney Pictures todavía no ha revelado.



Además de revelar el comienzo de la fase de producción, Disney ha publicado un "teaser" (ver video que encabeza la nota) en el que se ve a su director, Rian Johnson, quien corta una escena, exclama "¡hermoso!" y es interrumpido por la mítica melodía de la banda sonora de la saga, compuesta por el aclamado John Williams.



El estreno del octavo episodio de la saga estará precedido por la película "Rogue One", el primer spin-off de "Star Wars", que llegará a las pantallas el 16 de diciembre de 2016 con una historia que sigue a un grupo de rebeldes que tratan de robar los planos de la estrella de la muerte.



En el reparto de "Rogue One" figuran Felicity Jones, el mexicano Diego Luna, Forest Whitaker o Mads Mikkelsen, entre otros.