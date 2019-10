García siente vergüenza por desfalco en el Fondo

"Lo del Fondo Indígena es una vergüenza", afirmó Álvaro García Linera, sobre el millonario desfalco que sufrió el Estado con recursos destinados al denominado Fondo Indígena. Atribuyó los sucedido a la ambición de algunos dirigentes de organizaciones sociales.



La autoridad dijo, en entrevista con un medio televisivo, que "entraron al Fondo y dijeron que aquí es hacer la cosa más rápido y sacar réditos (...) Hay una mezcla de ambición personal de algunos dirigentes para sacar lo que puedan".



"Es una lección de lo que no se tiene que hacer y una lección de que no puede pensarse", a tiempo de advertir que existe un desgaste de algunos liderazgos indígenas, por lo que advirtió la necesidad de fortalecer el movimiento social en el país.



Argumentó que "una persona no puede tocar un sólo centavo del Estado, que no sea su salario" y admitió que el Gobierno no pudo controlar el manejo de los presupuestos en todos los niveles, debido a la forma de composición del Fondo.



Una intervención del ministerio de Transparencia al Fondo Indígena determinó un daño económico de más de 102,2 millones de bolivianos al Estado en al menos 743 proyectos, de los cuales 30 son fantasmas, en el periodo 2009 al 2014.



Las denuncias de corrupción ocasionaron la dimisión de la ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, y de dos embajadores de Bolivia ante el Ecuador y Paraguay, Maribel Santamaría y Rosendo Alpiri, respectivamente.