Weibo se adelanta a Twitter y permite "tuits" de 2.000 caracteres

El servicio de microblogs chino Sina Weibo, un equivalente al estadounidense Twitter (bloqueado en China), abandonó el límite de los 140 caracteres y ahora permite hasta 2.000, adelantándose así a los planes de la firma californiana, que según se rumorea podría introducir este cambio en el futuro.



Desde este jueves, los usuarios "VIP" de Sina Weibo -aquellos que pagan una cuota mensual de alrededor de 1,5 dólares- ya pueden publicar entradas de hasta 2.000 caracteres, y el 28 de febrero, pasado un mes de prueba, esta posibilidad se ampliará a todos los usuarios, unos 200 millones (frente a los 300 millones de Twitter).



El cambio ha sido recibido con relativa tranquilidad en la red social china, donde no es uno de los temas más populares del día, aunque sí hubo bastantes usuarios VIP que se quejaron de que de momento sólo pueden escribir largos "tuits" desde el ordenador, no con su teléfono móvil.



El impacto relativamente bajo del cambio puede deberse, aparte de que aún no beneficia a todos los usuarios, a que muchos microblogueros chinos ya se saltaban antes la limitación de los 140 caracteres escribiendo largos textos, haciéndoles una foto y adjuntándola a un "tuit".



En idioma chino, muchas palabras tienen un sólo carácter y la mayoría son de únicamente dos o tres, por lo que ya antes del cambio los mensajes de Sina Weibo podían transmitir mucha mayor información que Twitter en otros idiomas.



Los rumores del fin de la regla de los 140 caracteres en Twitter han despertado intensos debates en ésa y otras redes sociales, aunque todavía no ha habido confirmación en ese sentido por la firma.