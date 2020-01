Gobernación es conminada por regalías

La reunión de autoridades de la Gobernación con alcaldes agrupados en la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz) en Yapacaní no llegó a ningún acuerdo ayer porque los ediles no aceptaron la ausencia del gobernador Rubén Costas que no fue a Yapacaní porque tenía reuniones programadas en la capital.



De acuerdo con la versión de la Gobernación, la reunión tuvo la participación de menos de 20 alcaldes (en su mayoría del MAS) de los 56 municipios cruceños, tres secretarios y dos técnicos de la Gobernación, para tratar la distribución de regalías y el modelo 50-40-10. Ante la intransigencia de algunos alcaldes de exigir la presencia del gobernador Rubén Costas a la reunión, se decidió suspender la misma y declarar un cuarto intermedio.



Vladimir Peña, secretario de Gobierno, pidió a los alcaldes no politizar esta solicitud de información de la distribución de recursos, afirmando que el gobierno autónomo departamental tiene toda la predisposición de trabajar por el bien de todos y que es falso que el gobernador no quiere reunirse con ellos ya que la gestión pasada se programó por lo menos nueve reuniones importantes con todo este sector.



Peña indicó que la institución departamental tiene buenas relaciones con la mayoría de los alcaldes, pero que existe una instrucción, luego del referéndum nacional, de malograr esa buena relación de los alcaldes masistas. De todas maneras vamos a seguir trabajando. Si algunos alcaldes quieren priorizar su interés antes del interés común también la Gobernación trabajará con todos”, sostuvo.



Amdecruz

A su vez, Rodolfo Vallejos, presidente de Amdecruz y alcalde de Cabezas (Cordillera), dijo que a la reunión no solo asistieron alcaldes masistas (citó a los ediles de Puerto Suárez -MNR- San Javier-MNR- y Colpa Bélgica -ASIP) pero que de todos modos si así hubiera sido, el gobernador no puede discriminar a los masistas. Indicó que esperan reunirse con Costas el 25 de este mes para buscar una salida a la demanda de regalías. “De no ser así se tomarán medidas de presión en la misma sede de la Gobernación y habrá bloqueo y huelga de hambre”, dijo Vallejos