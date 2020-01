Ladrones reducen a una familia en su casa y roban dinero

El fin de semana, la Policía recibió dos denuncias de robos agravados ocurridos en polos opuestos de la capital cruceña. El primer asalto se produjo la madrugada del domingo en el barrio Carmen Zabala (zona de Los Lotes), donde tres delincuentes irrumpieron en un inmueble, redujeron a los ocupantes y robaron Bs 35.000, según fuentes oficiales.



Los bandidos, que ingresaron por encima de la barda, golpearon al dueño de la casa y a una de sus hijas para apoderarse del dinero que era producto de la venta de carne, un negocio que tiene la familia afectada. Los investigadores no tienen datos sobre los autores, puesto que en el lugar no hay cámaras de seguridad y los vecinos dijeron no haber visto nada.

En la zona norte

Asimismo, en la calle 2 del barrio El Carmen, fuera del quinto anillo y la avenida Alemania, un delincuente atracó a una mujer que al promediar las 21:00 llegaba a su domicilio en su vehículo.



En la filmación de una cámara de vigilancia se observa que el ladrón bajó de una vagoneta con letrero de taxi, encañonó a la mujer cuando se aprestaba a ingresar a su garaje; la víctima trató de deshacerse del desconocido dando reversa, pero no lo consiguió y más bien provocó que el bandido la golpeara en la cara.



Un adolescente intentó intervenir, pero fue encañonado y amenazado de muerte por el sujeto, que huyó con la cartera, un teléfono celular y Bs 250 en efectivo