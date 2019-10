Editoriales bolivianas preparan 30 novedades

Las principales editoriales bolivianas preparan una serie de novedades. Sus anaqueles van a lucir diferentes en las próximas semanas. ANF ofrece la lista de los 30 libros más llamativos



EDITORIAL "EL CUERVO"

,

1. Kakfaville - Antología sobre Kafka

“Son cuentos basados en personajes de Kafka o inspirados en su imaginario, algunos muy directamente y otros con distancia, pero lo kafkiano siempre es reconocible en el libro”, explicó Salvador Raggio, el compilador.



En la obra, los autores repasan temas como la influencia del padre, la burocracia, las relaciones con el sistema judicial y disciplinario, entre otros.



En la antología-tributo a Kafka participan Sara Mesa (España), Enzo Maqueira (Argentina), Rosario Lázaro (Uruguay), Marina Perezagua (España), Eduardo Varas (Ecuador), Liliana V. Blum (México), Denise Phé-Funchal (Guatemala), Claudia Salazar Jiménez (Perú), Juan Cárdenas (Colombia) y de Bolivia: Sebastián Antezana y Fabiola Morales.



2. Cuentos de Wilmer Urrelo

Titulo tentativo: "Todo el mundo cumple sus sueños menos yo"

“Es una recopilación de todos los cuentos que escribí hasta ahora y uno inédito (el que le da nombre al libro). La mayor parte de ellos se publicaron en revistas o antologías”, dice Wilmer Urrelo, el autor.



3. "La vida de las cosas" de Alex Ayala

“Es una especie de manual de arqueología contemporánea. Todos tenemos en nuestras casas, en nuestras oficinas, en nuestros depósitos, en nuestros armarios, en nuestros baúles y en nuestras paredes objetos-cosas que forman parte de nuestra identidad y que de alguna forma nos representan. Y siempre me han surgido un montón de preguntas en torno a ellos. Así que decidí contar su historia y la de sus dueños (es decir, buscar memoria)”, dice Alex Ayala, el autor.



4. "Mordor" de Liliana Colanzi

Es un libro de cuentos “que vengo trabajando desde 2010”, dice la autora.



5. "Hora boliviana" - Antología de crónica recopilada por Fernando Barrientos



6. "En Libertad", de Gisela Derpic

Memorias de Liber Forti.



7 y 8. "El Cuervo" también publicará trabajos de los chilenos Álvaro Bizama y Alberto Fuguet y de los bolivianos Maximiliano Barrientos y Rodrigo Hasbun.



PLURAL EDITORES

,

Las dos grandes publicaciones de Plural en estos meses son:



9. "Catre de fierro" de Alison Spedding



10. René Zavaleta Mercado

Obra completa Tomo II, en dos volúmenes



EDITORIAL "LA HOGUERA"

,

11. Segunda parte de "La Dueña de Nuestros Sueños" de Giovanna Rivero



“Los personajes son básicamente los mismos, aunque incorporo algunos más que desafían el mundo de los protagonistas. Los chicos han crecido y ahora son casi adolescentes; en ese sentido esta segunda parte de esa especie de saga que tantísimos lectores bolivianos jóvenes me ha regalado plantea otros conflictos y obliga a los protagonistas a preguntarse si la fantasía original de la niñez seguirá siendo un refugio seguro o no”, dijo Rivero.



12. "Cuentos de jardín", de Tania Monje

Libro infantil



13. "Cuentos para adolescentes" de Alfredo Rodríguez

Libro infantil



14. "Uma y la laguna encantada" de Mariana Ruiz

Libro infantil



María José Parejas, directora de la editorial, indicó que para la Feria del Libro de Santa Cruz de la Sierra presentarán la nueva obra de Manfredo Kempff, y otra de Douglas Villaroel.



EDITORIAL 3600



15. Titulo tentativo: "El Acto del Agua" de Paul Tellería

“El libro narra desde la ficción historias de diferentes mujeres en situación de violencia. Consta de 13 relatos, uno de ellos, Manuela basado en el feminicidio en 2005 de Manuela Mamani. No es un ensayo sociológico es literatura y en esa medida, desde la ficción se aproxima a la realidad”, dijo Tellería.



16. Madrid – Cochabamba, "Cartografia del Desastre" a cuatro manos escrito por Claudio Ferrufino Coqueugniot y Pablo Cerezal.



Son narraciones cortas. Más literatura que otra cosa, con algo de crónica y de cuento.



“Creo que es un joya de libro por el lenguaje. Ha sido un matrimonio de letras muy fructífero con Pablo Cerezal, pretextando nuestras dos ciudades que podrían ser cualquier espacio y ningún tiempo. Para mí, el beneficio ha sido inmenso. Pablo Cerezal con esas bonhomía y humildad que suma a su gran talento ha sido un catalizador de palabras y de hilvanado de ellas único. Ha despertado una veta que creí inexistente. Se venda o no la obra, quienes la tengan tendrán en manos un objeto de exquisita y no menos brutal orfebrería literaria”, dijo Ferrufino



17. "Serena" de Zulma Montero



18. "La última Cena" de Homero Carvalho



19. "Seis palabras" de Ernesto Calisaya



20. Un libro objeto de fotografía y textos de Hugo José Suarez



21. "El filo de las hojas" de Jessica Freudenthal



22. Obra completa de Matilde Casazola



EDITORIAL "NUEVO MILENIO"

,

23. "La Perspectiva anónima" de Camilo Albarracín

24. "El Mártir y otros Cuentos" de Corven Icenai

25. "Asma" de Aldo Medinaceli

26. La segunda edición de obras completas de Edmundo Camargo.

27. "El gran ausente de mi autoría", la biografía de Ricardo Pérez Alcalá, escrita por su hijo, Pablo Pérez Ayala.



Se verán obras de los inicios del artista, su vida en México y su etapa final –por las que se pagarán derechos de autor a su familia–, esta biografía contendrá los textos inéditos: “Pérez Alcalá, arte y pensamiento”, escrita por su hijo Pablo Pérez Ayala y “La prodigiosa Luminosidad” de Javier Fernández, uno de los críticos de arte más importantes del país.



La biografía también incluye “Ricardo Pérez Alcalá, el gran ausente”, texto escrito por Marcelo Paz Soldán, donde resume cinco meses de investigación sobre la vida del artista a través de entrevistas con familiares, estudiantes, conocedores de arte, personas vinculadas a su vida y colegas que lo conocieron.



28. La Cuarta edición de "Amores imperfectos" de Edmundo Paz Soldán



LA REVISTA "MARIPOSA MUNDIAL"

,

29. "Poesía completa" de Sergio Suárez Figueroa

La presentación de la obra será este jueves a las 20:00 horas en la Chopería (Ecuador, 2012).



"La escritura de Sergio Suárez Figueroa anda oculta en los recovecos de la ciudad. Sus libros de poesía, desperdigados entre amigos y amigos de los amigos, circulan casi secretamente, relampagueando en la imagen incompleta de los consagrados. Aunque sus obras de teatro fueron recibidas con algo más de entusiasmo, el escasísimo trato crítico que recibió su obra en general es inquietante" comentó Alan Castro al suplemento "Letra Siete".



30. "Nonato Lyra" de Arturo Borda

La obra sale a la luz después de haber estado resguardado en distintas manos. Hasta 1985 lo tuvo Esperanza Álvarez, la viuda del hermano de Arturo, Héctor.



Un día antes de irse a vivir definitivamente a Chile, Álvarez recibió la visita del artista e historiador cruceño Ronald Roa, que por ese entonces ya era un infatigable investigador y coleccionista de datos de ‘El Toqui’. Álvarez no se hizo ningún problema y entregó a Roa algunos manuscritos y otros libros que le pertenecieron a Borda, entre ellos el que corresponde a Nonato Lyra, así informó el suplemento "Brújula" de EL DEBER.