Exeni, uno de los postulantes al TSE con mayor puntaje

El presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzáles, consideró "subjetivos" los cuestionamientos contra José Luis Exeni, uno de los 98 postulantes a vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE). De la elección de mañana, solo quedarán seis.



"Hemos considerado que los elementos con los que se pretendía bajar de la carrera hacia la vocalía al señor Exeni no eran suficientes, no se encuadraban dentro del Reglamento, eran elementos más de carácter subjetivo, no había una prueba, no había un documento que no haya presentado el señor Exeni”, aseveró la autoridad.



Dentro de la evaluación, Exeni fue el punto de quiebre entre opositores y oficialistas, debido a que, antes de ser presidentes de la Corte Nacional Electoral, fue asesor del Ministerio de Autonomías y consultor por producto del Centro de Investigaciones Sociales (CIS) de la Vicepresidencia del Estado. Sin embargo, el Movimiento Al Socialismo (MAS) procedió a su habilitación, siendo incluso el que mejor puntaje obtuvo.



Los cinco aspirantes con la mejor evaluación obtenida, habiendo logrando los 12 puntos, son los expresidentes de la Corte Nacional Electoral (CNE), José Luis Exeni y Antonio Costas; la bióloga Patricia Roncal; la trabajadora social e investigadora, María Eugenia Choque; el ingeniero de sistemas Iván Kucharsky; además de los abogados Noel Humboldt y Félix Huanca Ayaviri, informa la agencia ANF.



Mañana está convocada la séptima sesión ordinaria de la Asamblea y se definirán los nombres de las seis nuevas autoridades; al menos la mitad del total deberán ser mujeres y dos, indígenas. Un séptimo vocal será elegido por el presidente como delegado.



“Nuestra prioridad es que se puedan elegir a los mejores miembros para el Tribunal Supremo Electoral, esa siempre ha sido nuestra prioridad; nuestra premisa fundamental y todo lo que hemos trabajado junto con la oposición, es una clara manifestación de aquello”, agregó Gonzáles.



El diputado Víctor Gutiérrez se desenmarcó de Unidad Demócrata (UD), siendo el único opositor que avaló el informe final de la Comisión Mixta de Constitución. El resto de sus compañeros hicieron constar su disidencia.