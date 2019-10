Mitad de los candidatos han sido inhabilitados

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó, en base a datos parciales, que el 43% de las candidaturas para las elecciones subnacionales de marzo han sido inhabilitadas. Las causas son diversas, entre ellas se encuentran: la falta de documentación y la circular 071 que prohíbe la postulación de diputados y senadores de la legislatura 2010-2015.



El vocal Ramiro Paredes indicó que de las 15.796 candidaturas, hasta el 8 de enero, el 61.7% de estos candidatos presentaron su documentación completa y el 38.7% no presentaron todos los requisitos.



Los Tribunales Departamentales Electorales (TDE) tenían como plazo este martes para presentar la lista de las candidaturas inhabilitadas por incumplimiento de requisitos y causales de inelegibilidad.



"Una vez contrastada toda la documentación casi el 57% fueron habilitados y el 43% fueron inhabilitados, estos serían los datos que hasta el momento tiene el Tribunal Supremo Electoral", informó Paredes.



Según el TSE las organizaciones políticas que tengan en sus filas a candidatos inhabilitados tienen hasta este viernes para reemplazar sus candidaturas y el domingo 18 los TDE publicarán en medios de prensa escritos la lista oficial de los candidatos habilitados.



Legisladores que no pueden ser candidatos



La circular del TSE recordaba a los TDE que los legisladores de la Asamblea Legislativa no pueden ser candidatos a subgobernadores, asambleístas regionales, alcaldes, corregidores, ejecutivos seccionales y concejales, pero sí a los cargos de gobernadores y asambleístas departamentales.



Por esta circular, quedaron inhabilitadas las candidaturas de los exlegisladores disidentes del Movimiento Al Socialismo (MAS): Eduardo Maldonado a la Alcaldía de Potosí, Rebeca Delgado a la Alcaldía de Cochabamba, Ever Moya a la Alcaldía de Oruro y Edwin Tupa a la Alcaldía de Montero, Santa Cruz.