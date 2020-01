Perú buscará que su economía crezca al 5%

Perú buscará alcanzar tasas de crecimiento por encima del 5% anual y reducir la pobreza de 22% a 15% al 2021, anunció el jueves el Presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, tras solicitar al Congreso el voto de confianza por el inicio de su gestión.



Zavala hizo esas promesas al exponer los lineamientos generales del plan de gobierno que aplicará el nuevo presidente Pedro Pablo Kuczynski, como parte de una "revolución social" para construir un "Perú moderno" de cara al bicentenario de la independencia en 2021, fecha coincidente con el fin del mandato presidencial.



"Nuestro objetivo es crecer por encima del 5% anualmente, trabajaremos para generar motores internos del crecimiento de corto, mediano y largo plazo", aseguró el jefe del gabinete ministerial, quien subrayó que esa meta "es un reto fundamental para lograr un crecimiento sostenido de la economía".



"En un contexto internacional que nos ha restado dinamismo, esta es una tarea urgente", acotó Zavala, quien recientemente declaró que la meta en 2017 es llevar el crecimiento del PIB a 4,8% en 2017.



La economía de Perú, una de las estrellas de la región, según organismos multilaterales, crecería sobre el 4,0% el 2016 luego que en 2015 repuntó a 3,26% tras superar una desaceleración en 2014 a 2,36%, la menor tasa en cinco años.



Zavala anunció también una reforma del sistema de pensiones para que la cobertura de ésta alcance al 100% de la población, algo que no ocurre hoy. En Perú el sistema de jubilación es mixto, público y privado, aunque prima éste último inspirado en el modelo de Chile.



Dirigiéndose a los 130 congresistas del poderoso parlamento unicameral, que controla la oposición populista de derecha del partido Fuerza Popular, de Keiko Fujimori, Zavala los exhortó a darles un voto de confianza y votar a favor de la investidura del gabinete.



"Necesitamos un voto de confianza claro para avanzar con celeridad hacia el Perú que se requiere", demandó Zavala al concluir su intervención de dos horas para dar pie a un debate que deberá extenderse hasta la noche antes de proceder a la votación.



En el marco de las metas que se ha trazado el gobierno de Kuczynski, un exbanquero de Wall Street y exministro de Economía, se encuentra "la de reducir la pobreza nacional de 22% a 15%".



Según Zavala, que acudió al Congreso acompañado del gabinete ministerial, la aplicación del programa de gobierno "es casi inevitable si queremos un Perú moderno y una revolución social".



"El sueño de la revolución social no podemos alcanzarlo solos, solo en la unidad y dentro de la diversidad lo podemos alcanzar", añadió en un tácito llamado a votar por la investidura.



En caso de no recibir un voto de confianza, Zavala deberá renunciar y Kuczynski nombrar a un nuevo Presidente del Consejo de Ministros. Esa situación nunca se ha producido en Perú al inicio de un mandato presidencial.