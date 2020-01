Senado suspende análisis del reglamento de ética

El pleno de la Cámara de Senadores decidió aplazar hasta la siguiente semana el tratamiento de las modificaciones al Reglamento de Ética, que inicialmente estaba previsto para esta jornada. La propuesta sugiere suspender de su cargo a los legisladores que tengan sentencia en su contra.



Como jefe de bancada de Unidad Demócrata (UD), Arturo Murillo, dijo que "los mismos senadores del MAS están molestos, no hablo de legisladores que tengan o no problemas. Del frente (Palacio Quemado), están mandando órdenes para que el día mañana si algún senador se vuelve rebelde o libre-pensante sea ‘encuadrado’ con proceso, sentencia o amenaza de suspensión".



La bancada del oficialismo sostuvo una extensa reunión para unificar su postura frente al reglamento, que de ser aplicado incluso podría afectar a su jefe, Pedro Montes. Existen algunos que no respaldan su aprobación.



"Si al Ejecutivo le estorba el Senado y Diputados, es muy fácil como lo hizo hace años (Alberto) Fujimori, (en Perú), es cerrarlo que lo pueden hacer porque al parecer los dos tercios que tienen no les es suficiente", agregó Murillo.



Concluyó afirmando que "cómo 20 o 30 senadores van a suspender y van a ir por encima del voto del pueblo. No es correcto, la Constitución es sabia y puede tener muchos errores, pero protege los derechos políticos y humanos".