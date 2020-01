Capitales cae la IED en $us 1.447 millones en tres años

La Inversión Extranjera Directa (IED) de Bolivia mostró un descenso considerable desde 2013, cuando registró $us 1.750 millones. Un año después descendió a $us 648 millones y en 2015 sumó $us 503 millones, de acuerdo con datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Hasta junio del año pasado, la IED neta en el país alcanzó los $us 303 millones, según el reporte semestral de capital privado extranjero en Bolivia del Banco Central de Bolivia. Este monto representa $us 1.447 millones menos que lo captado en 2013, es decir, un 82,6%.



Para José Antonio Alberti, presidente del colegio de Economistas de Santa Cruz, la baja tasa de la IED en Bolivia obedece al conjunto de restricciones y limitaciones existentes en el ámbito normativo, tributario, laboral, financiero y de mercados que ha promovido la actual administración de gobierno.

Adicionalmente, desde la Constitución Política del Estado, la Ley de Inversiones y la Ley de Conciliación y Arbitraje, normas básicas para dar seguridad jurídica a la IED, solo expresan desprecio por la misma.



El docente y economista Carlos Hugo Barbery agregó que existe un ambiente de escepticismo por parte del empresariado privado, tanto nacional como extranjero, debido fundamentalmente a la falta de consistencia entre el discurso y la acción de parte del Gobierno.

Barbery explicó como ejemplo que mientras en Perú el Gobierno analiza reducir de un 40% al 10% los costos que paga un trabajador con su salario, en Bolivia se sigue pensando en un incremento salarial para este año.

Realidad compartida

No solo Bolivia ha visto reducida su captación de IED desde 2013, países de la región como Perú y Uruguay han compartido está tendencia negativa.

El país vecino, por ejemplo, registró en los mismos tres años una caída de la IED de $us 4.643 millones. Según datos del Banco Central de Reserva del Perúhasta septiembre del 2015 este país captó $us 4.655 millones como IED, un 50% menos de lo ingresado en 2013.



Julio José Polanco, director de la Oficina Comercial de Perú en Bolivia, indicó que su país tiene una estructura arancelaria con baja dispersión (el promedio es del 3,2%) y ofrece un acceso preferencial a las economías más grandes del mundo, gracias a tratados comerciales.



Uruguay por su parte, ha visto disminuir la IED desde $us 3.032 millones en 2013, a $us 1.647 millones en 2015. Para atraer inversiones del exterior, los charrúas permiten a las empresas importar materias primas e insumos sin pagar impuestos para la importación, siempre que estos sean usados para producir bienes de exportación (en 18 meses). Además, los usuarios de zonas francas están exentos de impuestos creados o por crearse.

Subidas y bajadas

En el periodo 2013-2015, Argentina ha registrado un vaivén de cifras en cuanto a la IED. En 2013 ingresó $us 9.822 millones, un año más tarde $us 5.065 millones y en la gestión pasada $us 11.655 millones.



Hasta junio del año pasado la IED en Argentina alcanzó a $us 1.304 millones (según datos del Banco Central), es decir, un 86,7% menos que en 2013.

Para atraer capitales exteriores, Argentina organizó en septiembre de 2016 el Argentina Business & Investment Forum.



Allí ofreció oportunidades de inversión por valor de $us 200.000 millones. Desde la Embaja de este país en Bolivia mostraron un informe donde resaltan al menos tres incentivos: la opción de obtener un reembolso anticipado del IVA imputable al capital, una depreciación acelerada de activos específicos, crédito tributario de bonificación y estabilidad fiscal.



Paraguay es otro país que ha registrado subidas y bajadas en la captación de recursos extranjeros. Hace tres años atrajo $us 72 millones, un año después aumentó a $us 346 millones y en 2015 bajó a $us 283 millones.



Diversos empresarios chilenos que operan en Paraguay, destacan que el bajo costo eléctrico constituye una gran ventaja para invertir. Hoy en día, el precio de la energía paraguaya industrial se encuentra dentro de los más bajos a escala mundial, con tarifas de $us 41,5 megavatios por hora (Mwh).

Además, las exportaciones están exoneradas de pagar el IVA, dado que el Gobierno reconoce un crédito fiscal para las etapas precedentes a la producción. Existe también un Régimen de Admisión Provisoria de Importación que permite la exoneración de tasas de importación y del IVA a la importación.



Venezuela fue otro país que vivió altibajos en su captación de IED. En 2013 recibió $us 2.680 millones, un año más tarde $us 320 millones y en la gestión pasada $us 1.383 millones. El país caribeño está considerado de alto riesgo para invertir, según la Cepal y otros organismos internacionales.

Tendencia positiva

Ecuador ha sido el único país en la región que captó más IED en los tres años de comparación, pasando de $us 727 millones en 2013 a $us 1.060 millones en 2016. A junio del año pasado Ecuador captó $us 206 millones; es decir, un 71,6% menos que en 2013. En abril de 2016 el país vivió un terremoto de magnitud 7,8 en la escala de Ritchter que provocó cuantiosos daños materiales con pérdidas superiores a los $us 3.300 millones.



La mayor parte del comercio en Ecuador se realiza por vía marítima (anualmente son más de 2.500 buques los que salen de puertos ecuatorianos). La moneda de curso legal es el dólar estadounidense, lo que brinda mayor seguridad a los inversionistas.



“Los vecinos no están tomando ventajas por muchas situaciones”, explicó Barbery agregando que Bolivia tiene la presión fiscal más alta del continente y el periodo de prescripción tributaria más lejano que es de ocho años, mientras que en Ecuador es de tres años