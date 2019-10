Chile advierte con evitar distorsión de su historia

El ministro de Defensa de Chile, José Antonio Gómez, advirtió que Chile no permitirá que se tergiverse su historia, frente a la tensión que se vive tanto con Bolivia, por la Demanda Marítima, como con Perú, por la creación de un distrito en el hito 1.



"No vamos a permitir que se tergiverse la historia", sentenció la autoridad del vecino país, durante la inauguración del seminario sobre el proceso de elaboración de la cuarta versión del Libro de la Defensa Nacional, realizado esta jornada.



La autoridad del vecino país, señaló que su Gobierno está a favor de la paz y calificó como "una situación particular" lo que actualmente se vive en materia de relaciones exteriores, tras la conclusión de una nueva versión de los ejercicios militares en frontera.



"Hoy día estamos en una situación particular y lo he señalado con toda claridad. Nosotros estamos por la paz, seguimos en ese proceso, pero no vamos a permitir que se tergiverse la historia", reiteró la autoridad durante su intervención.



Bolivia mantiene en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya una demanda cuyo objetivo es que el tribunal obligue a Chile a negociar la restitución de una salida soberana al océano Pacífico, en base a los compromisos incumplidos a lo largo de la historia.



Gómez añadió que los debates internacionales respecto de los límites "son discusiones que se dan en otro país y no en Chile. En Chile están claros cuáles son los límites y lo mantendremos como corresponde (...) Las fronteras están protegidas por los organismos que corresponden y seguirán de la misma manera".