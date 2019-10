Denuncian que chilenos vulneran la ley migratoria

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Carlos Aparicio, denunció que ciudadanos chilenos vulneran la ley migratoria vigente en Bolivia, debido a que cruzan la frontera para pasar a territorio nacional con fines de realizar espionaje.



"Lo que nos causa es sorpresa, cual será la intencionalidad de venir a Bolivia, es espiar las acciones gubernamentales en el ámbito de nuestro derecho de retorno al mar. La incógnita es a qué vienen, cual es el motivo de su presencia y por qué rompen la ley migratoria", aseveró la autoridad en entrevista con EL DEBER.



Garantizó que no existe ningún tipo de rechazo al pueblo chileno, pero reconoció que inquieta el ingreso de ciudadanos del vecino país, tras la revelación del ministro de Gobierno, Carlos Romero, que en la víspera cuestionó el arribo de 22 ciudadanos de ese país



"No es una preocupación, es una sorpresa de su presencia sobre cual es el motivo de romper la ley migratoria que está vigente en nuestro país. Nuestro presidente ha planteado que el diálogo es la mejor vía de convivencia entre nuestros pueblos y hay que plantear el diálogo", acotó la autoridad.



Ayer Romero aseveró que "no es normal que 22 ciudadanos chilenos hayan ingresado de manera simultánea a territorio boliviano, sobre todo, días anteriores a que, en La Haya, la Corte Internacional de Justicia se declare competente sobre la demanda marítima boliviana".



Precisó que en la revisión que realizó el personal policial y civil de Migración se estableció que, de los 22 ciudadanos chilenos, sólo 8 portaban credencial de periodista.