García lanza un discurso contra oposición del país

El presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Álvaro García Linera, realizó un discurso contra la falta de propuestas de la oposición en la sesión de honor. Señaló que no existe otra alternativa de revolución para el país.



"¿Que propuesta tiene la oposición? ¿Que propuesta distinta de Estado? Ninguna, no tiene propuestas, no tiene idea", sentenció la autoridad en el sexto aniversario del Estado Plurinacional y los 10 años de Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS).



Agregó que "dicen que tuvimos suerte por los precios altos de las materias primas. Si alguna suerte tuvo Bolivia es que la derecha no gobernara en esos años. Lo que no fue suerte sino decisión política fue nacionalizar".



Reiteró los conceptos de la existencia de una "izquierda deslactosada y señaló que Bolivia no se alejará del mercado mundial debido a que "la interdependencia es una victoria social, lo que si debe desaparecer es que esa interdependencia este aplicada por el lucro, el esclavismo".



"La derecha utiliza esa palabra, extractivismo, para ocultar el problema de toda economía, que es la explotación de los obreros", aseveró y resaltó los cuatro pilares del programa del Gobierno: economía plural, las autonomías, la democracia intercultural y la Constitución Política del Estado (CPE).



Manifestó que "las revoluciones se agotan cuando cumplen su propósito. Cuando una revolución es capaz de cumplir sus objetivos y encima trazarse otros objetivos, ese es un tipo de revolución ininterrumpida. Nuevos objetivos que son horizontes de nuestra época".



Y concluyó señalando que "el Gobierno ya había previsto la crisis económica hace tres años y por eso preparamos la estrategia energética. El remedio nos ha protegido de la recesión. En el horizonte no hay otro proyecto económico, que garantice los beneficios sociales".