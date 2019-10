Bolivia saluda reapertura de garajes en Arica

El Gobierno a través del ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce saludó la reapertura del garaje para camiones bolivianos en el puerto de Arica, sin embargo aclaró que no es el único tema pendiente que se tiene con el vecino país en relación a la carga boliviana de ingreso y salida.



"Ese es parte del problema, pero no lo es todo. Saludamos que el Gobierno chileno haya retrocedido en su medida de estrangular al transportista boliviano obligándole a usar solo garajes de chilenos y no de bolivianos que tienen sus garajes", expresó en instalaciones del coliseo cerrado de La Paz.



El titular de Economía dijo que el problema que atraviesan los transportistas bolivianos en puertos chilenos tiene que ver con "el acceso a servicios básicos, acceso a la alimentación, a hoteles, a una serie de otros servicios y al tratamiento expedito de la carga boliviana de entrada y salida".



La Cámara de Senadores informó que desde las 18.00 del viernes se reabrió el garaje para camiones bolivianos en Arica.



En el video compartido por el Senado se muestra a un supuesto transportista que da gracias a las gestiones realizadas por la comitiva del Gobierno que visitó los puertos del norte de Chile.



La Cámara de Transporte Pesado denunció que al menos cinco garajes para el uso de camiones bolivianos fueron cerrados, situación que ocasionó perjuicio para los transportistas de carga, quienes debían incluso pagar multas onerosas porque tenían a sus motorizados en plena vía pública.