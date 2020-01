Defensor podrá ser electo sin título profesional

No será necesario presentar un título profesional y se debe acreditar que no existe militancia política en los últimos cinco años, eso son dos de los criterios que ya se acordaron en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para la elección de un nuevo Defensor del Pueblo.



"No coincidimos con Unidad Demócrata que el Defensor del Pueblo deba ser profesional obligatoriamente", aseveró la titular de la Cámara Alta, José Alberto Gonzales, a tiempo de recordar que "en el país, personas no profesionales hicieron maravillas por Bolivia".



Conoce más: Recta final para elección del Defensor del Pueblo



Mientras que la presidenta de Diputados, Gabriela Montaño, dijo que "lo acordado con MAS y el Partido Demócrata Cristiano es que ningún dirigente político, ni candidato en los últimos cinco años pueda postularse al cargo".



Esta tarde se analizará en el pleno del Legislativo el proyecto de ley que convocará al proceso de elección del sucesor de Rolando Villena, que permanecerá en el cargo hasta el 13 de mayo próximo. Ambos presidentes lamentaron que UD abandonará el debate de coordinación previo a la sesión.



Conoce más: Inician el trámite para elegir al nuevo Defensor



"La legitimidad de este proceso la va a dar la categoría de quiénes se presenten, nos parece lamentable las acciones de Unidad Demócrata", agregó Gonzales, mientras que Montaño aseguró que "el MAS no quiere nombrar a nadie que tenga afiliación politica".