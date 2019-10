Trabajo se suma al proceso contra Kushner

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social solicitó ser incluido en la acción penal que sigue el Ministerio Público contra William Kushner Dávalos por el supuesto feminicidio de Andrea Aramayo.



El comunicado de prensa al que tuvo acceso la agencia estatal de noticias ABI, señala: "Ante la evidencia de la existencia de presuntos ilícitos laborales, que deben esclarecerse (...) esta cartera de Estado presentó dicha solicitud a la juez Primera de Instrucción Cautelar Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer, Cinthia Delgadillo, el 27 de agosto de 2015, mediante un memorial, y al amparo de los artículos 284 y 290 del Código de Procesamiento Penal".



Según el Ministerio, la presunta comisión de delitos de carácter laboral, como el acoso laboral, por el ahora imputado Kushner Dávalos se constituyen como "ilícitos que serían causal de desenlace fatal por la supuesta generación de violencia contra la víctima (Andrea Aramayo)".



El documento menciona como argumentos de su inclusión en el proceso, los artículos 48 y 49 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 7, numeral 11, de la Ley 348 Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia.



"De manera que en el presente caso se toma como punto central o detonante de la conducta delictiva el hecho de la presunta existencia de un acoso laboral que consecuentemente genera un cuadro de violencia que no debe quedar sin la punición necesaria", remarca la nota.



Andrea Aramayo (de 27) falleció la tarde del miércoles 19 de agosto, después de que su ex pareja y empleador William Kushner Dávalos (de 38) supuestamente la atropellara con su vehículo, afuera de un centro nocturno en la zona de Sopocachi, de la ciudad de La Paz.



