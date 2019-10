Los candidatos asoman por las redes sociales pese a las prohibiciones

Los seis candidatos a gobernador de Santa Cruz de los diferentes frentes también realizan campaña electoral en Twitter y Facebook, donde se pudo constatar que se limitan a difundir información sobre sus actividades electorales y no las propuestas de su plan de gobierno.



El Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde) iniciará en los próximos días un monitoreo para controlar que los candidatos no pidan el voto fuera del plazo establecido y sancionará a los infractores.



La agrupación Nuevo Poder Ciudadano (NPC) que postula a Germán Antelo a la gobernación cruceña dispone de cuentas en Twitter y Facebook, las mismas superan en seguidores y me gusta a las cuentas de sus oponentes.



La cuenta en Twitter es empleada para difundir propaganda electoral e información sobre visitas a municipios. La cuenta suma 6.248 seguidores, sigue a 978 usuarios y publicó 4.377 mensajes.



En Facebook, la agrupación NPC cuenta con una fanpage que tiene 19.098 me gusta y las publicaciones se dan una regularidad aproximada de entre 5 y 10 horas, según una revisión que hizo EL DEBER.



Sin embargo, se pudo constatar que en la mayoría de las cuentas de todos los candidatos no existe información sobre el plan de gobierno y propuestas para mejorar la vida en la ciudad.



Control de la propaganda en las redes



La vicepresidenta del Tribunal Departamental Electoral (TDE), Dolly Ortiz, explicó que recién se contrató al personal para monitorear que los candidatos no pidan el voto en Facebook y Twitter fuera del plazo establecido.



“El Sifde realizará el monitoreo en las redes sociales y en los próximos días iniciará el control. Las redes sociales también entran en la categoría de medios de comunicación, por lo que recién 30 días antes del día del voto se podrá pedir apoyo”, explicó.



Por ahora está permitido difundir información como los distintivos del partido, programas de trabajo, actos electorales, proclamaciones y caravanas. Sin embargo, está prohibido pedir el voto que recién se podrá hacer desde el 28 de febrero al 26 de marzo.



“Aun no se está amonestando por ahora y en caso de infracción se retira el material promocional y se multa con el doble del monto que se pagó por esa propaganda”, indicó.

,

Nagatani destaca sus rasgos asiáticos



El candidato del MNR, Michiaki Nagatani, por ahora solo tiene una fanpage en Facebook, en la que le puso más humor que sus oponentes con una caricatura en la foto de perfil, donde aparece con una cola de mono y destaca sus rasgos japoneses.



La responsable de comunicación del candidato, Maritza Roca, explicó que contrataron a la empresa Orange para gestionar los contenidos en las redes sociales y en la página web, que está en proceso de creación. La cuenta fue creada a fines de 2014 y muestra fotografías de las actividades del candidato.



“Se dará conocer las actividades que realiza Nagatani como las visitas a las provincias. Se publicarán videos, fotos y la agenda de actividades”, indicó.,

Regularidad en las publicaciones



El candidato a la reelección a la gobernación por Demócratas, Rubén Costas, tiene habilitado cuentas en Facebook y Twitter, que son empleadas principalmente como medios de difusión de actos electorales, como caravanas, visitas a municipios y propaganda electoral.



La cuenta de Demócratas en Twitter tiene 1.026 tweets publicados, 2.257 seguidores y al igual que la cuenta de los candidatos carece de propuestas orientadas solucionar los problemas de Santa Cruz.



El candidato a gobernador del MAS, Rolando Borda, tiene una cuenta en Facebook que acumula 487 me gusta y una página web que aún está en construcción. La plataforma es un espacio empleado por el candidato como medio de difusión de actividades electorales, recorridos por la ciudad y las provincias.



Con menor presencia en Twitter



El candidato de Fuerza y Esperanza (FE), Alejandro Colanzi, tiene cuentas en Facebook y Twitter que son empleadas principalmente para la difusión de propaganda electoral. Colanzi suma en Twitter 144 seguidores y publicó 66 tweets. En Facebook tiene una fanpage y suma 1.779 me gusta.



El candidato de Frente para la Victoria, Rubén Dario Ardaya, tiene presencia en Facebook solo con una cuenta personal donde realiza críticas y plantea sus puntos de vista. La cuenta del candidato a asambleísta territorial, Miguel Coya, concentra más publicaciones sobre actividades de los candidatos y propaganda electoral.