En Chile descartan cualquier diálogo político con Bolivia

En Chile descartan cualquier posibilidad de que se genere algún tipo de diálogo político entre ambos gobiernos, fuera del Comité de Fronteras, una instancia simplemente técnica que se reunirá el 25 de julio en Santa Cruz de la Sierra para tratar problemas generados por ilícitos en la zona fronteriza.

El canciller Fernando Huanacuni señaló el domingo que tras el encuentro de la próxima semana, ambos países debieran “empezar nuevamente el mecanismo de consultas políticas”, que implica participación de autoridades de alto nivel.

El Gobierno de Chile no respondió oficialmente a la sugerencia, pero el tema fue mal recibido en el ámbito político de ese país. El diputado Jorge Tarud le dijo textualmente: “No, para nada. Me temo que Huanacuni confunde a la opinión pública.

El canciller Heraldo Muñoz dejó claro que Chile enviará una delegación para tratar temas relacionados con el combate al contrabando, el narcotráfico, con un estamento meramente técnico. No habrá discusión de ningún otro tema que no sea ese”.

Resaltó que “no hay confianza mutua”, y que “Chile irá a esa reunión, aunque es difícil confiar en el Gobierno boliviano cuando su policía reconoció que usó un auto robado”, dijo

Tarud puntualizó que “en estos momentos no hay ninguna posibilidad de que haya un diálogo político de alto nivel, ni en el tema este de seguridad que se abordará la próxima semana, y peor aún en alguno relacionado con temas (mar y Silala) que ya están en La Haya. Morales rompió el diálogo al presentar la primera demanda”, puntualizó el diputado.

Los ministros de Justicia, Héctor Arce, y de Comunicación, Gisela López, se excusaron de hablar sobre el tema, mientras que la comunicación telefónica con Huanacuni se cortó y luego ya no respondió.

El jueves de la semana pasada, el ministro de la Presidencia, René Martínez, comentó que el Gobierno boliviano dudaba de que la intención de diálogo de Chile fuese legítima y que, por el contrario, cree que fue para salir de la presión y evitar las críticas que Bachelet enfrentó tras la devolución de los dos carabineros. “La reunión técnica será un buen parámetro para ver si hay intención. Está en manos de las cancillerías. Aunque el presidente dice que si hay una invitación está dispuesto a acceder a una reunión con Bachelet, por lo transparente de su Gobierno. Habrá que esperar todavía señales y reacciones”, acotó.

ANTECEDENTES

Bolivia

Chile detuvo por 103 días en una cárcel, procesó y sentenció por los delitos de robo con intimidación, porte ilegal de armas y contrabando a siete aduaneros y dos militares. Su sentencia fue menor a cinco años, por lo que fueron expulsados del vecino país y recuperaron su libertad.



Chile

Tiempo después, dos carabineros chilenos cruzaron por más de siete kilómetros la frontera, mientras hacían una labor similar. El Gobierno de Evo Morales desistió de procesarlos y sin más trámite simplemente los devolvió a su país a los dos días.



Versiones

En Chile señalan que los nueve cometieron delitos. El Gobierno boliviano dice que la diferencia de tratamiento en ambos casos dañó la imagen y generó críticas a Bachelet en su país. Tarud lo niega.