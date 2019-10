Mérida pide abogado para el proceso por sedición

El periodista Wilson García Mérida necesita de forma "urgente" un abogado, según escribió en su cuenta en Facebook desde Brasil, país en el que se encuentra desde el pasado 12 de mayo. El Ministerio de la Presidencia lo acusa por el delito de "sedición".



"La citación (sin la querella adjunta) que entregaron a mi madre el 10 de mayo para que comparezca al día siguiente en la Fiscalia de Cochabamba, creyendo (Juan Ramón) Quintana erróneamente que yo volvería de Cobija el 11 de mayo, en realidad fue originada en la Fiscalía de La Paz", explica en su mensaje.



El comunicador, señala que "es una querella vacía, sin ninguna base legal, sin ninguna prueba preconstituida, ni evidencia ni indicio alguno de que habría cometido un presunto delito de sedición". Indica además que "me puse a buen recaudo aquí en el Brasil y no huí, solo estoy preservando mi vida y mi libertad".



La información indica que García Mérida necesita un representante legal para "tramitar un Amparo Constitucional que permita transparentar el transfondo corrupto y criminal de esa cobarde y sucia querella de Quintana; y defenderme en libertad plena volviendo "urgentemente" a Bolivia".



El periodista se encuentra en Río Branco (Acre), donde pide la ayuda de la Iglesia Católica para retornar a territorio nacional. En otra oportunidad aseguró que no buscará solicitar "refugio" y que retornará para cuidar a su familia.