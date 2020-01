Evo acusa 'conspiración' y 'delitos' por parte de CNN

El presidente Evo Morales acusó a la cadena estadounidense CNN de incurrir en delitos y conspirar contra su Gobierno, dentro del escándalo que surgió por la denuncia del presunto tráfico de influencias con su exnovia, Gabriela Zapata y el hijo fruto de la relación.



Detalló que primero la red televisiva causó expectativa al entrevistar a Carlos Valverde, que destapó el caso; luego al abogado Wálter Zuleta y después envió un equipo para que entrevistara al supuesto menor que tuvo con la exgerente de la firma China CAMC.



"CNN conspira a presidentes y gobierno antiimperialistas. Es vocero del imperio, vocero del sistema capitalista y lamento que algunos periodistas se presten, cometiendo delitos", manifestó la autoridad en conferencia de prensa en su residencia de la zona San Jorge, La Paz.



Morales advirtió que la cadena extranjera incurrió en los delitos de apología pública del delito, asociación delictuosa, encubrimiento y complicidad. Explicó que el periodista Fernando del Rincón llegó al país para entrevistar a un niño de 5 años, cuando el hijo que tuvo con Zapata tendría 9.



"CNN sabía que era un niño falso, que no era el niño buscado (...) CNN debió denunciar que el niño era falso, pero como es parte de la conspiración, callan, no denuncian (...) Que el mundo sepa que CNN conspira contra los gobiernos progresistas", acotó el primer mandatario.



Explicó que "si la Fiscalía determina investigar, será la persona o periodista como medios de comunicación. Lo cierto es que el pueblo boliviano y el mundo debe saber, ahí está la conspiración contra el Gobierno. Sancionen o no sanciones, ese es tema de la Fiscalía, a mi me importa que sepan".



Los datos proporcionados por Morales, algunos de publicaciones en Twitter, indican que del Rincón llegó a Bolivia el 4 y se va el 6 de mayo. "Los operadores de la conspiración le llevan al niño a su hotel", explicó y mencionó que "Ivan Arias es un operador político de la derecha en su twitter, hay otros conspiradores como (Samuel) Doria Medina".



"Usan niños, no sé si eso es trata y tráfico. ¿Cómo un medio internacional se va a prestar a este tipo de mentiras? No es que no saben, saben y en mi experiencia la mentira siempre se cae", finalizó la máxima autoridad del país.