Mira los consejos para evitar alergias en otoño

Algunas alergias como la rinitis alérgica en el sistema respiratorio y la dermatitis en la piel son problemas de salud que se manifiestan con mayor frecuencia durante los cambios estacionales en Santa Cruz de la Sierra.



La ciudad tiene un clima casi estable y a consecuencia del calor y la humedad aparecen pruritos en la piel y cuero cabello. Además, las molestias en el sistema respiratorio por el polen en el aire continúan generando molestias en otoño, a pesar de que es más frecuente en primavera.



"La alergia en la piel que viene con el cambio de estación es la dermatitis seborreica, que se manifiesta en la cara y el cuero cabelludo. Son pacientes que ya tienen información genética, son atópicos", explicó la dermatóloga Ana María Gallo vía teléfono a EL DEBER.



Al inicio de la primavera y durante otoño, se presenta la rinitis alérgica, que es una afección respiratoria que molesta en la nariz por el desprendimiento del polen.



"El asma bronquial es otro problema respiratorio hereditario que con la humedad y lluvias se manifiesta más. No provoca a toda la gente, sino a las personas que son de carácter hereditario familiar", indicó Gallo.



Consejos



La doctora Gallo recomienda no automedicarse y acudir a una consulta médica. No obstante, cuando el problema es leve se puede seguir algunos consejos.



Para la dermatitis, se sugiere lubricar la piel con cremas hidratantes. En ningún caso emplear el Mentisan, porque seca aún más. En caso extremo. asistir al médico.



Para la rinitis, el mejor tratamiento es evitar los pólenes que causan los síntomas. Es imposible evitar todo el polen, pero con frecuencia usted puede tomar medidas para reducir la exposición.



Cuando el problema es leve, un lavado nasal puede ayudar a eliminar el moco de la nariz. Si siente mayores dolencias es mejor que consulte con el médico.



