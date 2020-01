Lui, el perro héroe será premiado por salvar vidas

Lui, uno de los tres canes amaestrados del SAR-FAB en Bolivia, y que fue a apoyar las labores de rescate de víctimas por el sismo en Ecuador, será condecorado por el Gobierno junto a un grupo de rescatistas bolivianos, tras haber ayudado a encontrar con vida a una mujer, su hija y otro niño en la ciudad de Calceta.



La información fue confirmada a EL DEBER por el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, al señalar que el acto se realizará este jueves en el cuartel de Miraflores. También dijo que el propio alcalde de Calceta, Ramón Francisco Gonzalez, envió una carta a su ministerio reconocimiento el trabajo que desarrollo Lui, el can amaestrado.



La historia de Lui fue publicada en exclusiva por EL DEBER en su edición impresa del sábado pasado, tras visitar Ecuador a propósito de la entrega de la donación del Gobierno boliviano al vecino país. El can logró ubicar a un niño que quedó atrapado bajo las ruinas de su casa de madera, en una zona de Calceta, a poco más de un día del terremoto.



La labor de este perro, de color blanco y lanudo, también permitió ubicar a una mujer y a su pequeña hija que se habían refugiado en una especie de depósito que quedó bajo los escombros después del sismo del sábado 16, relató el rescatista voluntario del SAR-FAB Franz Parisaca.



El can, que no dejaba de jadear por su visible cansancio el día en que subió al avión Hércules que lo trajo de nuevo a Bolivia, después de haber estado cinco días en territorio ecuatoriano, tiene como entrenador a Simón Huanca.



Parisaca y su compañero de grupo, el voluntario del SAR-FAB Max Apaza, participaron del rescate de estas tres personas en medio de la intensa búsqueda. Ambos tienen años de entrenamiento en labores de rescate de personas en estructuras colapsadas, incluso participaron en tareas voluntarias en Perú, Chile y hasta en el edificio Málaga que se desplomó en Santa Cruz.



El ministro adelantó que al margen de la condecoración del can amaestrado, también se distinguirá a su entrenador y a los rescatistas que participación de este operativo que salvó la vida de tres personas.