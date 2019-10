Ricky Martin quiere matrimonio igualitario para Chile

El cantante puertorriqueño Ricky Martin manifestó este sábado su apoyo a la implementación el matrimonio igualitario en Chile, un anhelo de la comunidad homosexual chilena, antes de dejar el país luego de ofrecer una serie de conciertos.



"Yo quiero matrimonio igualitario para Chile", dijo Martin, según un comunicado difundido en la página web de la Fundación Iguales, que trabaja en favor de la plena inclusión de la diversidad sexual en la sociedad chilena.



Martin, quien manifestó abiertamente su homosexualidad en el 2010, es padre de dos niños, activista de la causa homosexual y embajador de Unicef, se reunió con representante de Iguales en un salón privado del aeropuerto de Santiago antes de que el boricua abandone Chile tras una serie de conciertos en la ciudad de Concepción (sur) y la capital chilena, en el marco de su gira "One World Tour".



"Esperamos que su testimonio como padre gay sirva para eliminar prejuicios a quienes todavía los tienen y que el gobierno se dé cuenta de que no se debe seguir postergando el matrimonio igualitario con filiación", dijo Luis Larraín, presidente ejecutivo Fundación Iguales.



En el encuentro también participaron el embajador de Estados Unidos en Chile, Mike Hamer, y una pareja de lesbianas.



En octubre pasado, se legalizó el Acuerdo de Unión Civil (AUC), un enlace que por primera vez incluye parejas del mismo sexo.

El AUC considera gran parte de los derechos consagrados en los matrimonios chilenos, salvo la posibilidad de adoptar niños.



Este acuerdo es considerado un gran avance por parte de los defensores de los derechos de los homosexuales en Chile, un país en el que hasta 2004 el divorcio no estaba permitido y donde el aborto está prohibido en todas sus formas.



Pero las organizaciones prohomosexuales quieren ir más allá y abogan ahora por la instauración del matrimonio igualitario y la adopción.

Ante esto, Martin abogó por un mundo donde "no hayan ciudadanos de segunda clase".





?,