Una niña no sabe cómo colgar un teléfono fijo

Las nuevas generaciones viven en un mundo donde la tecnología moderna casi no los sorprende; sin embargo, hay casos en donde la tecnología análoga les es muchas veces extraña y desconocida.



Un video colgado en YouTube demuestra esta realidad con el curioso caso de una niña que se encuentra en la habitación de un hotel que recibe una orden de colgar el teléfono fijo. La niña se ve desconcertada al ver el artefacto con el cable, no sabe como colgarlo ante la risa de su padre.



"¿Como haces eso?", pregunta confundida la niña a su padre, quien no puede creer lo que escucha. Por suerte su madre, con poca paciencia, le resuelve el enigma y cuelga la llamada.