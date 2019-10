Conoce la rama keniana de la familia de Obama

Hussein Onyango Obama, el abuelo del presidente, nació en Kendu Bay, en el oeste de Kenia, en 1895. Se convirtió al islam, se hizo llamar Husein y trabajó como portador en el ejército británico colonial en la Primera Guerra Mundial y como cocinero de un oficial británico durante la Segunda.



Su hijo, el padre del presidente estadounidense, Barack Obama Senior nació en 1936, fruto del segundo matrimonio de Husein, con Akumu. Husein desposó a una tercera mujer, Sarah Onyango Obama, actualmente la matriarca de la familia a la que el presidente llama "abuela", pese a no tener lazos de sangre.



Cuando era joven, y Kenia luchaba por su independencia, Obama Senior consiguió una beca para estudiar en Hawái, donde conoció y se casó en segundas nupcias con la madre del futuro presidente estadounidense, Ann Dunham. El matrimonio no duró y él se fue después del nacimiento de su hijo, con el que sólo estuvo realmente una vez, cuando tenía 10 años, en Hawái.



De regreso a Kenia, Barack padre tuvo otros dos hijos con otra estadounidense, Ruth Baker, de la que también se divorció. Meses antes de su muerte, en un accidente de tráfico en 1982 en Nairobi, la capital de Kenia, tuvo a otro, George, con su cuarta esposa, Jael Otieno.

Raíces kenianas



Sarah Onynago Obama, tercera esposa del abuelo de Obama

Nacida en 1921, es la más anciana del clan Obama. Los kenianos la llaman "Mamá Sarah" y reside en Kogelo, un pequeño pueblo del oeste de Kenia.



Said Obama, hermanastro de su padre nacido en 1965, hijo de Sarah y Husein, tiene un comercio y un cibercafé en Kisumu (oeste) y se ha convertido en el portavoz de la familia keniana de Obama.



Yusuf Obama, hermanastro de su padre nació en los años 1950, fruto de la unión entre Sarah y Husein. Se sabe muy poco de su vida y trabajo, pero se cree que vive en Kisumu.



Hermanastros de Barack Obama



Malik Obama, hermanastro de Barack, nació en 1958 y es hijo de Kezia Obama, la primera mujer de Barack Senior. Creó la fundación Barack. H. Obama en honor de su padre e intentó en vano entrar en política en Kenia en 2013. Vive en Kisumu.



Auma Obama, hermanastra de Barack, nació en 1960, hija de Kezia y Barack Senior, dirige una asociación caritativa y escribió sus memorias en 2012, tituladas "And Then Life Happens". Vive en Nairobi.



Abo Obama, hermanastro de Barack, nació en 1968 y es hijo de Kezia y Barack Senior. Regenta un comercio en la capital.



Bernard Obama, hermanastro de Barack, nacido en 1970, hijo de Kezia y Barack Senior, posee una empresa en Nairobi.



Geroge Obama, hermanastro de Barack, nació en 1982 y es hijo de Jael Otieno, la última mujer de Barack Senior. En 2010 publicó una autobiografía titulada "Homeland: An Extraordinary Story of Hope and Survival". Reside en el oeste de Kenia.



Otros familiares



Kezia Obama, madrastra de Barack, nació en torno a 1940 y fue la primera mujer de Barack Senior, con quien tuvo cuatro hijos. Hace años que vive en el Reino Unido y tiene nacionalidad británica desde 2011.



Ruth Ndesandjo, madrastra de Barack, nacida en torno a 1940, esta estadounidense es la tercera mujer de Barack Senior. La conoció durante sus estudios en Harvard después de haberse separado de la madre de Obama. Luego se casó con un tanzano y vive en Nairobi.

Jael Otieno, madrastra, se desconoce cuándo nació. Es la cuarta mujer de Barack Senior, con quien tuvo un hijo. Vive en Estados Unidos.