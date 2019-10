Cinco productos, con menor impacto por crisis de precios

En un escenario donde los precios internacionales de las materias primas se desploman arrastrados por la cotización irregular del barril de petróleo, hay algunos commodities que registran un menor impacto en la pérdida de valor.



Así, de acuerdo con un informe del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) con datos del Fondo Monetario y del Banco Mundial, la tonelada de arroz que en 2014 costaba $us 426,50, en 2015 bajó a $us 380 (10,89%), mientras que en similar periodo la tonelada de maíz de $us 192,90 pasó a $us 169,79 (11,98%).



Estos porcentajes son menores en comparación con el de la soya, que en 2014 la tonelada valía $us 457,80 y en 2015 bajó a $us 347,35 (24,1%); de igual manera, la libra de azúcar hace dos años cotizaba 17,10 centavos de $us y el año pasado cerró en 13,24 (22,7%).



Al respecto, Julio Roda, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), indicó que durante los últimos cuatro años el precio internacional de los productos agrícolas fueron inestables con tendencia a la baja y entre los más afectados está la soya, ya que en 2012 la tonelada llegó a costar $us 537,80, y el año pasado su valor promedio fue de $us 347,35.



Roda remarcó que se espera que en esta gestión el precio de la soya se recupere y que más allá del comportamiento del crudo, el tema del contrabando es la principal preocupación del sector.

“Por primera vez, nuestros vecinos tienen una producción de alimento más barata (por la devaluación de sus monedas) que la nuestra. Eso está matando al productor nacional que ya no sabe cómo competir con una oferta más económica”, puntualizó Roda.



Sobre el comportamiento del maíz, Vicente Gutiérrez, presidente de Asociación Nacional de Productores de Maíz, Sorgo, Frejol y Cultivos Alternativos (Promasor), explicó que los precios internacionales sirven de referencia para determinar los costos en el país, pero que en última instancia es la oferta y la demanda las que establecen los costos.

Gutiérrez sostuvo que actualmente los productores cobran Bs 75 el quintal, un precio considerado rentable y que para esta gestión se espera un buen desempeño del sector.



Minerales

Los precios internacionales del cobre, zinc, níquel, estaño, oro, platino y plata desde 2012 están en descenso. De los siete minerales el zinc y el oro son los que tienen un menor porcentaje de depreciación.

En 2014 la tonelada métrica de zinc se cotizaba en $us 2.160, pero el año pasado bajó a $us 1.931,68 (2,1%); mientras, la onza troy de oro hace dos gestiones se pagaba $us 1.265,58 y en 2015 su valor promedio fue de $us 1.160,04 (8,3%).



Para el analista Javier Franco la crisis tiene un comportamiento irregular que permite que ciertos minerales tengan mejor salud que otros.

“Mucho depende a qué países se exporta. Cada mineral se comporta de forma independiente. El oro principalmente se vende a EEUU y esa economía ha logrado cierta estabilidad”, indicó Franco.



En cuanto al zinc, Corea del Sur y Japón son los compradores y en los últimos años se han mantenido los volúmenes de venta.

En contrapartida, la situación del estaño es más preocupante con una reducción de su precio de un 26,6% pues de $us 21.898,87 la tonelada métrica en 2014, el año pasado su precio bajó a $us 16.066,63.



Víctor Hugo Figueroa, expresidente del Colegio de Economistas de Bolivia, sostuvo que en toda crisis hay sectores más vulnerables que otros y que en el caso del país las exportaciones tradicionales están más expuestas a las variaciones del mercado internacional que depende de la demanda de los países que marcan el ritmo de la economía mundial