Freddy Cortez dará un paso al costado

El presidente de la Asociación Nacional de Fútbol (ANF), Freddy Cortez, adelantó que se alejará de la dirigencia una vez que cumple su mandato como segundo vicepresidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF). Cortez está en el ojo de la tormenta por una serie de acusaciones destapadas en los últimos días por el líder de la FBF, Marco Peredo.

"Apenas cumpla mi gestión en la federación, muchas gracias porque no estamos para estos trotes, no estamos para estas situaciones en desmedro solamente de la familia. No ganamos nada, más que el afán de brindarnos por la niñez y la juventud y eso me causa mucho malestar", afirmó Cortez.

Adelantó que tomará acciones legales en la justicia deportiva en contra de las personas que lo acusan por supuestos hechos irregulares. "Como dirigentes y conocedores de las reglas no podríamos ir en contra de ellas. Llevaremos las acciones donde corresponden en forma legal y veremos hasta dónde podemos llegar", agregó.