Hello Kitty protagonizará su primer filme en 2019

Hello Kitty dará su salto a la gran pantalla y será la protagonista de una película de animación que se estrenará mundialmente en 2019, confirmó este jueves la empresa japonesa Sanrio, creadora de la famosa gata.



Hello Kitty ya protagonizó varios cortometrajes japoneses en la década de los 80 y ha sido el personaje principal de varias series, pero ésta será el primer largo de la felina, en la que la compañía no descarta incluir a otros de sus personajes más famosos, explicó un portavoz de Sanrio.



La compañía nipona ha construido un imperio en torno al icónico felino, que el año pasado celebró su 40 aniversario, y cuyo rostro y figura aparece todavía en todo tipo de ropa, accesorios, pegatinas, peluches, productos de papelería, vinos, tarjetas de crédito, guitarras, juguetes sexuales, aviones y hasta hospitales.



Con el lanzamiento de la película, Sanrio quiere fortalecer el fenómeno Hello Kitty internacionalmente, así como el negocio de sus otros personajes, entre los que se incluyen Little Twins Stars, My Melody y Kero Kero Keroppi.



El proyecto de llevar a la gata al cine costará entre 162 millones de dólares y 243 millones de dólares, incluyendo el proceso de producción y la publicidad, según indicó el diario económico Nikkei.



Para su desarrollo, Sanrio ha establecido una nueva unidad en la ciudad estadounidense de Delaware encabezada por el director ejecutivo de la compañía Rehito Hatoyama.



La compañía nipona está considerando crear nuevas películas con otros de sus personajes, así como establecer una fundación con el fin de recaudar fondos para futuros proyectos.



En enero de este año Sanrio ya cedió los derechos de sus personajes Mr. Men y Little Miss al estudio estadounidense Fox Animation para una película que estará producida por Shawn Levy -responsable de las tres entregas de "Noche en el Museo"-, y que se estrenará entre 2017 y 2018.