Juan Jordán Romero: “A los médicos les advierto que no voy a renunciar a la gerencia de la CNS”

De pronto el nombre de Juan Alfredo Jordán Romero se dio a conocer por el problema suscitado en la Caja Nacional de Salud (CNS), cuyo plantel médico se opone a que ocupe el cargo de gerente general, por ello ha hecho tres paros de actividades.

¿Cómo fue escogido para integrar la terna para ser gerente general de la CNS?

Antes fui gerente administrativo financiero en la CNS Santa Cruz, a raíz de ello me llaman y me invitan para que presente mi currículum para que complete la terna. El presidente del Estado, tal como dice el artículo 26 del estatuto orgánico de la CNS que es el que escoge a la máxima autoridad, los analizó y decidió nombrarme en el puesto mediante resolución suprema.

¿Cuánto duró el proceso entre presentar su hoja de vida y ser elegido?

Hace dos meses desde que me consultaron, luego, el 12 de diciembre de 2016, asumí el cargo de gerente general de la CNS.

¿A qué atribuye la oposición que demuestra el sector médico hacia su persona?

La antipatía que tienen hacia mí es que no les gusta que les hayan quitado un supuesto derecho adquirido, pues desde la fundación de la CNS ellos fueron los que la manejaron; hoy está una persona que no es de su rubro pero que tiene todo el conocimiento y hasta más, porque tengo mucha experiencia, más de 15 años. Ahora hay un antes y un después del 12 de diciembre de 2016.



¿Usted los invitó a reunirse para buscar una solución?

Sí, los he invitado varias veces a los Simras, Fesimras, Casegural, Consegural, los invité y los sigo invitando a dialogar para que hablemos y conozcan mi plan de trabajo, pero les advierto que yo no voy a renunciar, el presidente Evo Morales firmó una resolución suprema nombrándome y solo mediante otra resolución me puede destituir.



¿En qué consiste su plan de trabajo para mejorar la CNS?

Se debe armar un equipo multidisciplinario con gente que trabaja en la institución, tratando de rescatar al mejor recurso humano para poder aplicar los tres pilares fundamentales que son: planificación, justificación y la ejecución, que es donde se han aplazado todos los que han sido gerentes de la CNS.



¿Tiene algún equipo conformado que esté trabajando en su plan?

Sí lo tengo, estoy viendo dentro de la CNS acoplar otros funcionarios, porque es entre todos los que debemos jalar el coche. La parte ejecutiva de Santa Cruz, como el administrador departamental y su equipo de trabajo, está coordinando con mi persona, pues se han hecho un compromiso de llevar a la CNS al nivel que merece