Evo asegura que 'no tiene interés' en otro referendo

El presidente Evo Morales aseguró hoy que "no tiene ningún interés" en un nuevo referendo para habilitarse como candidato a una nueva reelección. Sostiene que son dirigentes y compañeros del "proceso de cambio" quienes manejan la iniciativa.



"Yo sé que insinúan en que estoy pensando otro referendo, yo no tengo ningún interés. En mi experiencia, no hay que buscar el cargo, el cargo nos busca. El que se hace buscar con el cargo, tiene mucho futuro, el que busca cargo con aparato, no le va bien", dijo la autoridad.



El mandatario explicó que "no es que yo estoy pensando en anular los resultados del referendo del 21 de febrero, es a través de ustedes como periodistas que escucho a algunos compañeros dijeron que después de que se ha caído esta mentira (caso Zapata), hay que anular los resultados del referendo".



Sostuvo que "no tiene nada que perder", debido a que cumplirá 14 años como jefe de Estado. Reiteró su pedido a la oposición para que lo "dejen trabajar" y manifestó que su mayor deseo es retornar a su tierra para recordar todo lo que hizo.



"No es que Evo está manipulando, ustedes saben, cuando hemos perdido el 21 de febrero hice mi conferencia y dije que mi gran deseo es retornar a mi chaco y hacer unas cabañitas (...) Pónganse en mi caso, después de cumplir, feliz me voy a mi chaco", concluyó.