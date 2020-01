Abrazo policial cerró la devolución de los carabineros chilenos

Los dos carabineros chilenos detenidos en territorio boliviano ya están en su país. El incidente fronterizo tuvo un final lleno de sonrisas, agradecimientos y un histórico abrazo entre el comandante de la Policía de Bolivia, Gral. Abel de la Barra y el general director de Carabineros de Chile, Bruno Villalobos.

La autoridad policial chilena declaró brevemente que se encuentran felices por el retorno de sus dos camaradas y que agradecen el gesto del presidente Evo Morales de optar por la vía diplomática para solucionar este conflicto.

"Yo solamente voy a exteriorizar mi complacencia, mi felicidad, mi alegría, de tener a nuestros carabineros en Chile, fue la mejor decisión que pudo tomar el Gobierno boliviano y tener de vuelta a nuestros carabineros, agradecer que nuestros carabineros estén de vuelta e inmensamente feliz de recibirlos en nuestra patria nuevamente", dijo Villalobos al concluir el acto.

El jefe de Carabineros de chile invitó a De La Barra a visitar Chile.

Encuentro entre autoridades policiales



Por su parte, el senador chileno, Alejandro Navarro, dijo que el abrazo entre los jefes de las fuerzas del orden de Chile y Bolivia es "significativo" para la paz entre ambos países.



"Creo que el abrazo de nuestras policías en la frontera es significativo, ambos son hombres de armas, para la paz; creo que el llamado que hace el presidente hay que valorarlo, yo me acojo, no veo otro camino, para mi país, para Chile que no es un proceso de integración progresiva con Bolivia", agregó.

El gobierno boliviano procedió este domingo a la entrega en la frontera con Chile de los dos carabineros detenidos días antes en su territorio y a quienes acusaba de haber cometido al menos cuatro delitos.

Puedes leer: Bolivia devolvió a los dos carabineros y los invita a regresar cuando quieran

"Esta operación rápida de devolución es para evitar la preocupación de las familias. No queremos hacer sufrir a las familias", había señalado poco antes en conferencia de prensa el presidente Evo Morales, esgrimiendo razones humanitarias para tal decisión.

La entrega de los detenidos a las autoridades chilenas tuvo lugar en el punto fronterizo de Tambo Quemado y estuvo a cargo del ministro de Gobierno, Carlos Romero, quien firmó el acta respectiva.

Te puede interesar: Romero dice que hubo división y que Evo fue el que dirimió