Medidas económicas

L a economía boliviana ha entrado en una etapa de desaceleración que requiere de políticas precisas, según la Cámara de Exportadores (Cadex). Han pasado los buenos precios que dejaron ingresos por 180.000 millones de dólares, equivalentes a los que recibieron gobiernos anteriores durante 60 años, y ahora la economía está desacelerada. Confiar en la buena fortuna, en que los precios vuelvan a ser muy altos sin haber hecho nada para que eso ocurra, es una apuesta poco inteligente.

El documento de la entidad empresarial menciona el hecho de que las exportaciones cayeron en $us 1.512 millones el año pasado, dejando como saldo de la balanza comercial un déficit de $us 1.234 millones frente al valor de las importaciones. Cadex ha enumerado las tareas que sugiere para que sean aplicadas por los funcionarios que tienen en sus manos el manejo de la economía. La tónica del documento es que se debe aplicar una política económica que ayude al sector productivo, en lugar de aplicar pesados métodos burocráticos que han crecido en proporción al incremento de la planilla de empleados públicos.

“En primer lugar –dice la institución– se debe trabajar en una agenda productiva, para reactivar los sectores económicos a través de incentivos sectoriales, acceso a crédito productivo, promoción de exportaciones y de atracción de inversiones”. Si se lee bien ese párrafo, se verá que contiene la esencia de la crítica a la actual situación: no hay una agenda productiva, no hay incentivos, no hay acceso a crédito y menos promoción de las exportaciones.

“Como segundo punto –dice la Cadex– está la regulación proproductiva: pasar de la sobrerregulación recesiva a la regulación proproductiva, esto permitiría en el corto plazo oxigenar la actividad productiva”. Sobresale en el texto el concepto de ‘sobrerregulación recesiva’, que significa una crítica certera.

“En tercer lugar están las políticas públicas sociales; para generar más y mejores empleos se sugiere liberar las exportaciones y promover la producción”. Muy elocuente. “Reducir la burocracia y la tramitología para elevar la eficiencia e institucionalización de los cargos públicos”.

En suma, el país necesita una política económica inteligente. Garantizar la propiedad de la tierra para que deje de depender de comisarios que califican la función social podría ser otra medida para acabar con la desaceleración. Es probable que el Gobierno esté elaborando una estrategia y sería bueno que tuviera en cuenta estas opiniones