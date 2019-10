Disparan a periodista en Turquía por investigar

Una persona disparó este viernes contra el prestigioso periodista Can Dündar, sin alcanzarle, durante una pausa en el juicio al que el reportero se enfrenta en un tribunal de Estambul por revelación de secretos.



El agresor disparó dos veces su arma contra Dündar pero sólo hirió de forma leve a otro periodista, de la cadena NTV, y fue detenido de inmediato, explicó el propio Dündar a Efe en conversación telefónica.



El suceso tuvo lugar delante del Palacio de Justicia de Estambul, durante un receso del juicio a Dündar y Erdem Gül, para los que la Fiscalía pide 25 y 10 años de cárcel, respectivamente.



Ambos periodistas están acusados de "revelación de secretos del Estado" por publicar en mayo de 2015, en el diario Cumhuriyet, imágenes de un supuesto envío de armas de Turquía a Siria, en enero de 2014 y escoltado por agentes de los servicios secretos.



"Estábamos saliendo del tribunal para tomar un té. Iba con mi mujer, cuando un hombre se acercó y gritó: "Eres un traidor" y disparó contra mí. No me alcanzó. La bala dio a un colega", relató el periodista.



"Primero mi mujer se abalanzó sobre el hombre armado, luego un diputado (que asistía al juicio) lo agarró por detrás. No lo conozco, pero sé quiénes lo incitaron. Aquellos que llevan tiempo señalándonos", explicó.



La cadena CNNTürk asegura que el agresor ha sido identificado como Murat Sahin, de 30 años, pero aún no ha aclarado sus motivos.