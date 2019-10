Tildan de indecente viaje de 4 magistrados a China

"indecente, abusivo e inmoral", esos son algunos de los calificativos que usó el presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, para criticar el comportamiento que asumieron 4 magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que se fueron de viaje a China.



La autoridad reaccionó molesta ante la actitud de los administradores de justicia, que durante un mes se ausentarán del país para participar de un curso, dejando sin quórum la Sala Plena y ocasionando que se paralicen varios procesos.



"No podemos prohibir que viajen, pero lo que sí nos hace un abuso a Bolivia es que haya dejado sin quórum al tribunal, es un acto injustificable indecente, es un acto abusivo, es un acto no sé si linda ya con la corrupción, no es posible que por viajar se dejen de atender los asuntos locales", reclamó García Linera.



Según se conoce, Ruddy Flores, Efren Choque, Mirtha Camacho y Neldy Andrade son quienes viajaron al continente asiático para recibir la capacitación. Solo Zenón Bacarreza, Macario Lahor Cortéz y Oswaldo Valencia se quedaron en Sucre.



"No es posible que se esté abusando de esta manera, lo considero injustificable, inmoral, indecente, abusivo en contra del pueblo boliviano. Ojalá que uno de esos tribunos regrese y a mitad de camino y se haga presente acá", concluyó la autoridad.