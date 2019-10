La escena más peligrosa que rodó Tom Cruise

En una entrevista con el sitio Yahoo Cine sobre la alucinante escena de acción protagonizada por la estrella de 52 años, Tom Cruise y el director Christopher McQuarrie cuentan los detalles de la filmación.



¿Cómo surgió la escena de acción?



Tom Cruise: Sabía que quería hacer una secuencia de avión. Lo llevaba pensando desde hacía mucho tiempo. Recuerdo que, de niño, cuando volaba en avión, pensaba: "¿Cómo será volar sobre un ala o en el lateral del avión?".



Christopher McQuarrie: Se nos ocurrieron dos cosas extremadamente duras físicamente para Tom y terminamos utilizando ambas en la película. La primera es la escena del Airbus A400M; la segunda se ha incluido fugazmente en el tráiler.



En la búsqueda de diferentes exteriores, el diseñador de producción James Bissell me compró una maqueta del avión Airbus y lo presentó como algo que podríamos utilizar en la película. Le pregunté a Tom: "¿Qué pasaría si estuvieras en el exterior de esta cosa en el momento de despegar?". Lo dije como medio en broma, pero me respondió: "¡Sí, claro!", que podría hacer eso".





¿Cómo se rodó?



Tom Cruise: Se trata de un avión muy grande. Así que nos reunimos con el piloto de pruebas y los chicos que crearon el Airbus A400M y discutimos las posibilidades que había para hacerlo".



Entonces tuvimos que diseñar la plataforma para la cámara, porque, siempre que se utiliza ese tipo de fuerza de los motores y a esa velocidad, ¡tienes que asegurarte de que la cámara no se desprenda y me golpee!.



¿Cuáles fueron los peligros?



Tom Cruise: Lo que nos preocupaba a todos eran las partículas sobre la pista de aterrizaje y el impacto de las aves. Pasamos días limpiando la hierba de los alrededores para alejar cualquier pájaro y se barrió la pista lo mejor que se pudo. Mi coordinador de especialistas me avisaría si nos chocábamos con algún pájaro.



Recuerdo una de las veces que íbamos por la pista y una pequeña partícula me golpeó; era más pequeña que una uña. Agradecí que no me hubiera dado en las manos o la cara, porque de haberlo hecho, habría tenido un problema ya que esas partes estaban expuestas, ¡y podría igualmente haberme roto las costillas!



Otro problema fue la temperatura porque estábamos en Inglaterra, y esta desciende cada mil pies (304,8 metros). ¡Hacía mucho frío, y encima yo quería ir vestido con un traje en una de las alas del avión!



Christopher McQuarrie: Tan peligroso como lo fue el Burj Khalifa (M: I 4); o sea, increíblemente peligroso. Y eso que el Burj Khalifa era estático. En esta secuencia todo se está moviendo a velocidades muy altas.



Si un pájaro llegaba a golpearle a esa velocidad, ahí habría acabado todo. Fue una de las variables que tuvimos en mente todo el tiempo.

Es difícil explicar lo dura que fue físicamente esa escena de acción.



He leído acerca de un tipo que en los años 70 hizo algo similar. Su apodo era algo así como "la mosca humana". Al parecer, empezó a llover y la lluvia cortaba literalmente su piel, por lo que tuvieron que regresar a tierra ¡Pero sin duda, nadie lo ha intentado nunca en un traje de negocios!.





Adrenalina, velocidad y explosiones se han dejado ver en este primer tráiler de Misión Imposible 5. Misión Imposible: Rogue Nation. La nueva película del espía Hunt está protagonizada, una vez más, por el incombustible Tom Cruise, y está dirigida por Christopher McQuarrie

¿Cómo se completó la escena?



Tom Cruise: Una vez que estuve en el ala del avión, ya no podía dar marcha atrás. Había una estación de carga donde estaba todo el equipo y se controlaban las cámaras. Luego me pusieron el micrófono y me colocaron en posición. ¡No había manera de sacarme del avión a medio camino!.



Estoy en el ala del avión desde el momento en que el motor se enciende hasta cuando se apaga. El ascenso, el desplazamiento por la pista, el rodaje del plano, estabilizarse, dar la vuelta y aterrizar. Y lo hice ocho veces para conseguir el plano.



Christopher McQuarrie: Nunca he estado más estresado en toda mi vida que cuando veía al avión despegar y aterrizar. Como era de esperar, la advertencia que Tom me dio antes de que despegáramos fue: "¡Recuerda solo que, si parece que estoy aterrorizado, es que estoy actuando! No cortes a menos que haga esto"... y se tocó la parte superior de la cabeza.



Tom Cruise: Yo piloteo warbirds (aviones militares de época), aviones acrobáticos, pero esto fue realmente emocionante y divertido. ¡La adrenalina no hacía más que subir!". Yo me decía: "Guau, esto sí que es intenso".



La verdad es que es lo más peligroso que jamás haya hecho. La escena del Burj Khalifa (de Misión Imposible, Protocolo Fantasma) fue extremadamente peligrosa, al igual que lo fue Moab (la escena de la escalada en Misión imposible 2).



Fuera del avión hay muchos factores en juego. Pueden suceder demasiadas cosas. Se te quitan las ganas de hacerlo. Una vez que lo terminamos, fue como "¡no lo volveremos a hacer!".



Misión Imposible - Nación Malvada, está coprotagonizada por Jeremy Renner, Alec Baldwin, Rebecca Ferguson, Ving Rhames y Simon Pegg. Se estrenará en el Reino Unido el 31 de julio de 2015.