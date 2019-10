Morales quiere relaciones y cooperación de EEUU

El presidente Evo Morales reiteró que su administración quiere restablecer relaciones con Estados Unidos (EEUU), aunque confesó que no existe prevista ninguna reunión bilateral con el mandatario de esa nación, Barack Obama.



"No tenemos prevista una reunión con Estados Unidos, pero sí queremos tener relaciones diplomáticas, relaciones de cooperación, de inversión y no de competitividad", afirmó la autoridad en conferencia de prensa tras visitar una escuela de nombre Bolivia en Panamá.



Ambos gobiernos mostraron interés en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, tras la expulsión del embajador estadounidense Philip Goldberg en 2008. Sin embargo, el mandatario boliviano reiteró en varios escenarios las últimas acciones de Obama.



La máxima autoridad del país explicó también que mañana se reunirán todos los presidentes que forman parte de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), dónde se planificará una agenda para encarara el debate en la VII Cumbre de las Américas.



"No somos ninguna amenaza para países o pueblos, sí para las transnacionales y ha sido el peor error del presidente Obama la firma de ese Decreto porque Venezuela no puede ser amenaza para una potencia, reconocemos que Estados Unidos es una potencia", manifestó la autoridad.



Además, abordó el tema económico y señaló que el modelo económico aplicado dentro del ALBA venció al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Sostuvo que el desafío es garantizar el acceso a los servicios básicos desde el sector público y no privado.



"ALBA derrotó al ALCA, yo decía el tema de comercio, con las disculpas de México, yo siento ese modelo económico del neoliberalismo es fallido y creo que quiénes nos hemos liberado de ese momento estamos viviendo económicamente bien", explicó el mandatario, reiterando críticas a transnacionales.